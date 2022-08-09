09 августа 2022

Пермяки будут создавать новый сезон мультсериала «Смешарики»

© Служба новостей «URA.RU»
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В ресторан с детьми. Екатеринбург, ребенок, телевизор, дети, игры, девочка, детская комната, мультики
Теперь дети будут смотреть мультфильмы, к которым приложили руку пермские аниматоры Фото:

Аниматоры продюсерского центра «Капризка» из Перми будут работать над созданием нового сезона мультсериала «Смешарики». Об этом они сами сообщили на сайте продюсерского центра.

«Смешарики — всеми любимый мультфильм. В нем рассказываются истории о дружбе и приключениях обаятельных круглых героев. Начиная с 83-й серии нового сезона — обратите внимание на титры! Ведь именно с этой серии наш продюсерский центр „Капризка“ и наши аниматоры активно участвуют в создании мультсериала», — указано на сайте.

Продюсерский центр создали в 2019 году специально для производства мультфильма «Капризка». Мультфильм показали на телеканалах «Карусель» и «МУЛЬТ».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки в кинотеатрах могут бесплатно посмотреть новый мультфильм «Миньоны: Грювитация» (6+). Но придется заплатить за просмотр второго — российского мультика.

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Аниматоры продюсерского центра «Капризка» из Перми будут работать над созданием нового сезона мультсериала «Смешарики». Об этом они сами сообщили на сайте продюсерского центра. «Смешарики — всеми любимый мультфильм. В нем рассказываются истории о дружбе и приключениях обаятельных круглых героев. Начиная с 83-й серии нового сезона — обратите внимание на титры! Ведь именно с этой серии наш продюсерский центр „Капризка“ и наши аниматоры активно участвуют в создании мультсериала», — указано на сайте. Продюсерский центр создали в 2019 году специально для производства мультфильма «Капризка». Мультфильм показали на телеканалах «Карусель» и «МУЛЬТ». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки в кинотеатрах могут бесплатно посмотреть новый мультфильм «Миньоны: Грювитация» (6+). Но придется заплатить за просмотр второго — российского мультика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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