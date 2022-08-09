Пермяки будут создавать новый сезон мультсериала «Смешарики»

Теперь дети будут смотреть мультфильмы, к которым приложили руку пермские аниматоры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Аниматоры продюсерского центра «Капризка» из Перми будут работать над созданием нового сезона мультсериала «Смешарики». Об этом они сами сообщили на сайте продюсерского центра.

«Смешарики — всеми любимый мультфильм. В нем рассказываются истории о дружбе и приключениях обаятельных круглых героев. Начиная с 83-й серии нового сезона — обратите внимание на титры! Ведь именно с этой серии наш продюсерский центр „Капризка“ и наши аниматоры активно участвуют в создании мультсериала», — указано на сайте.

Продюсерский центр создали в 2019 году специально для производства мультфильма «Капризка». Мультфильм показали на телеканалах «Карусель» и «МУЛЬТ».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки в кинотеатрах могут бесплатно посмотреть новый мультфильм «Миньоны: Грювитация» (6+). Но придется заплатить за просмотр второго — российского мультика.