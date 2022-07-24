Пермякам в кинотеатре бесплатно покажут голливудские новинки. Расписание

25 июля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Посмотреть голливудские фильмы можно будет только оплатив показ российского фильма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В кинотеатре «Синема 5» пермяки смогут посмотреть новые голливудские фильмы, премьера которых должна была состояться еще в мае: «Топ Ган: Мэвэрик» (12+), «Миньоны: Грювитация» (6+), «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия» (12+) и «Мир Юрского периода: Господство» (12+). Киноновинки в оригинальном качестве и с официальным русским дубляжом будут показывать бесплатно перед платным показом российского фильма «Небо» и мультфильма «Приключения царя». Расписание выложено на сайте кинотеатра. «Мы покажем сразу два фильма — отечественную драму „Небо“ или мультфильм „Приключения царя“, а перед сеансом, в рамках предсеансового обслуживания, можно будет посмотреть голливудскую новинку. Не спрашивайте, как мы это сделали, а просто занимайте лучшие места и запасайтесь попкорном», — пишут в группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Общее время показа бесплатной новинки и отечественного фильма составит 4-5 часов. При этом, уйти из кино можно, как обычно, в любой момент. Между показами двух фильмов будет перерыв в 7 минут. «Топ Ган: Мэвэрик» (12+) можно будет увидеть 25, 26 и 27 июля в 14:40 и в 18:40. «Миньоны: Грювитация» (6+) покажут 25,26 и 27 июля в 10:05 и в 15:20. «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия» (12+) покажут 25 июля в 18:30, 26 июля — в 10:00 и в 18:30, а 27 июля — в 10:00 и в 20:20. «Мир Юрского периода: Господство» (12+)будут транслировать сегодня в 18:15, 26 июля — в 11:05 и в 18:15, а 27 июля — в 11:05 и в 20:15. Расписание на следующую кинонеделю, которая начинается с четверга, еще не выложили. Премьеры фильмов не вышли в положенный срок из-за остановки деятельности правообладателя в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в кинотеатрах покажут фильм по книге Иванова «Сердце Пармы». Премьеру переносили уже несколько раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В кинотеатре «Синема 5» пермяки смогут посмотреть новые голливудские фильмы, премьера которых должна была состояться еще в мае: «Топ Ган: Мэвэрик» (12+), «Миньоны: Грювитация» (6+), «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия» (12+) и «Мир Юрского периода: Господство» (12+). Киноновинки в оригинальном качестве и с официальным русским дубляжом будут показывать бесплатно перед платным показом российского фильма «Небо» и мультфильма «Приключения царя». Расписание выложено на сайте кинотеатра. «Мы покажем сразу два фильма — отечественную драму „Небо“ или мультфильм „Приключения царя“, а перед сеансом, в рамках предсеансового обслуживания, можно будет посмотреть голливудскую новинку. Не спрашивайте, как мы это сделали, а просто занимайте лучшие места и запасайтесь попкорном», — пишут в группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте». Общее время показа бесплатной новинки и отечественного фильма составит 4-5 часов. При этом, уйти из кино можно, как обычно, в любой момент. Между показами двух фильмов будет перерыв в 7 минут. «Топ Ган: Мэвэрик» (12+) можно будет увидеть 25, 26 и 27 июля в 14:40 и в 18:40. «Миньоны: Грювитация» (6+) покажут 25,26 и 27 июля в 10:05 и в 15:20. «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия» (12+) покажут 25 июля в 18:30, 26 июля — в 10:00 и в 18:30, а 27 июля — в 10:00 и в 20:20. «Мир Юрского периода: Господство» (12+)будут транслировать сегодня в 18:15, 26 июля — в 11:05 и в 18:15, а 27 июля — в 11:05 и в 20:15. Расписание на следующую кинонеделю, которая начинается с четверга, еще не выложили. Премьеры фильмов не вышли в положенный срок из-за остановки деятельности правообладателя в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в кинотеатрах покажут фильм по книге Иванова «Сердце Пармы». Премьеру переносили уже несколько раз.