Челябинские спасатели освободили мужчину от наручников

10 августа 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Наручники удалось снять при помощи слесарного инструмента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасатели Челябинской городской службы спасения освободили мужчину от заклинивших наручников. Как сообщили в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, инцидент произошел в Северо-Западной части города. «В ЕДДС-112 9 августа поступил вызов с улицы Университетская Набережная. Помощь потребовалась задержанному, с которого полицейские не смогли снять наручники», — заявили в ведомстве. По словам очевидцев, мужчина выкрикивал с балкона угрозы в адрес соседей, а после выбежал во двор с ножом. Хулигана задержали сотрудники частного охранного предприятия и надели на него наручники, после чего на место прибыли полицейские. Выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием и ему вызвали скорую помощь. Чтобы госпитализировать пациента, ему нужно было освободить руки, однако механизм наручников сломался. На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения. По словам старшего группы, наручники удалось снять при помощи слесарного инструмента. Вся операция заняла около десяти минут.

Спасатели Челябинской городской службы спасения освободили мужчину от заклинивших наручников. Как сообщили в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, инцидент произошел в Северо-Западной части города. «В ЕДДС-112 9 августа поступил вызов с улицы Университетская Набережная. Помощь потребовалась задержанному, с которого полицейские не смогли снять наручники», — заявили в ведомстве. По словам очевидцев, мужчина выкрикивал с балкона угрозы в адрес соседей, а после выбежал во двор с ножом. Хулигана задержали сотрудники частного охранного предприятия и надели на него наручники, после чего на место прибыли полицейские. Выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием и ему вызвали скорую помощь. Чтобы госпитализировать пациента, ему нужно было освободить руки, однако механизм наручников сломался. На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения. По словам старшего группы, наручники удалось снять при помощи слесарного инструмента. Вся операция заняла около десяти минут.