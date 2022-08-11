В Свердловской области синоптики зафиксировали дефицит осадков

12 августа 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

Но это никак негативно не отразится на урожае, а лишь поможет в его уборке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Свердловской области зафиксировали дефицит осадков в первую декаду августа. Но негативных последствий для урожая это иметь не будет, а напротив, поможет в уборке, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В ряде регионов нашей страны наблюдается явный дефицит осадков за первую декаду августа. <…> В Свердловской области тоже дефицит — 5 мм», — приводит ТАСС слова руководителя. По его словам, в Калининградской области выпало 3% от месячной нормы, в Волгоградской области — 2 мм, в Астраханской области — ни капли, в Калмыкии — 3 мм, в Ставрополье — 5 мм. Не стоит опасаться такой ситуации. По словам Вильфанда, такая ситуация не опасна для урожая. «Напротив, это облегчит сбор урожая. Агрометеорологи отмечают это как позитивный фактор. Это значит, что будут хорошие условия для уборки урожая», — пишет ТАСС, ссылаясь на Романа. Ранее URA.RU писало, что на Свердловскую область надвигаются грозы и шторм. 12 августа нахождение на улице может быть опасным.

В Свердловской области зафиксировали дефицит осадков в первую декаду августа. Но негативных последствий для урожая это иметь не будет, а напротив, поможет в уборке, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В ряде регионов нашей страны наблюдается явный дефицит осадков за первую декаду августа. <…> В Свердловской области тоже дефицит — 5 мм», — приводит ТАСС слова руководителя. По его словам, в Калининградской области выпало 3% от месячной нормы, в Волгоградской области — 2 мм, в Астраханской области — ни капли, в Калмыкии — 3 мм, в Ставрополье — 5 мм. Не стоит опасаться такой ситуации. По словам Вильфанда, такая ситуация не опасна для урожая. «Напротив, это облегчит сбор урожая. Агрометеорологи отмечают это как позитивный фактор. Это значит, что будут хорошие условия для уборки урожая», — пишет ТАСС, ссылаясь на Романа. Ранее URA.RU писало, что на Свердловскую область надвигаются грозы и шторм. 12 августа нахождение на улице может быть опасным.