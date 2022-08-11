В Пермском крае ребенок отругал вора, пытавшегося украсть пылесос

12 августа 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Ребенок застал вора, пытавшегося украсть пылесос Фото: Илья Московец © URA.RU Ребенок в Пермском крае застал вора у себя в комнате, когда мужчина пытался вынести оттуда пылесос. Действие происходило в одном из общежитий Соликамска (Пермский край). Как рассказали в краевом ГУ МВД, мужчина пришел туда помочь приятелю, но не удержался от совершения преступления. «Находясь в общежитии, пермяк заметил, что одна из комнат периодически остается пустой и не запертой. Он пробрался туда и сначала украл копилку с термосом, а в следующий раз собирался вынести пылесос. В комнату вернулся ребенок, он стал ругать незваного гостя и требовать, чтобы тот поставил пылесос на место и ушел», — сообщается на сайте ведомства. Позже о случившемся ребенок рассказал пришедшей с работы матери, которая обратилась в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки нашли злоумышленника и даже вернули женщине часть похищенных вещей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, впереди его ждет суд.

Ребенок в Пермском крае застал вора у себя в комнате, когда мужчина пытался вынести оттуда пылесос. Действие происходило в одном из общежитий Соликамска (Пермский край). Как рассказали в краевом ГУ МВД, мужчина пришел туда помочь приятелю, но не удержался от совершения преступления. «Находясь в общежитии, пермяк заметил, что одна из комнат периодически остается пустой и не запертой. Он пробрался туда и сначала украл копилку с термосом, а в следующий раз собирался вынести пылесос. В комнату вернулся ребенок, он стал ругать незваного гостя и требовать, чтобы тот поставил пылесос на место и ушел», — сообщается на сайте ведомства. Позже о случившемся ребенок рассказал пришедшей с работы матери, которая обратилась в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки нашли злоумышленника и даже вернули женщине часть похищенных вещей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, впереди его ждет суд.