11 августа 2022

В Пермском крае ребенок отругал вора, пытавшегося украсть пылесос

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Ребенок застал вора, пытавшегося украсть пылесос Фото:

Ребенок в Пермском крае застал вора у себя в комнате, когда мужчина пытался вынести оттуда пылесос. Действие происходило в одном из общежитий Соликамска (Пермский край). Как рассказали в краевом ГУ МВД, мужчина пришел туда помочь приятелю, но не удержался от совершения преступления.

«Находясь в общежитии, пермяк заметил, что одна из комнат периодически остается пустой и не запертой. Он пробрался туда и сначала украл копилку с термосом, а в следующий раз собирался вынести пылесос. В комнату вернулся ребенок, он стал ругать незваного гостя и требовать, чтобы тот поставил пылесос на место и ушел», — сообщается на сайте ведомства.

Позже о случившемся ребенок рассказал пришедшей с работы матери, которая обратилась в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки нашли злоумышленника и даже вернули женщине часть похищенных вещей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, впереди его ждет суд.

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Ребенок в Пермском крае застал вора у себя в комнате, когда мужчина пытался вынести оттуда пылесос. Действие происходило в одном из общежитий Соликамска (Пермский край). Как рассказали в краевом ГУ МВД, мужчина пришел туда помочь приятелю, но не удержался от совершения преступления. «Находясь в общежитии, пермяк заметил, что одна из комнат периодически остается пустой и не запертой. Он пробрался туда и сначала украл копилку с термосом, а в следующий раз собирался вынести пылесос. В комнату вернулся ребенок, он стал ругать незваного гостя и требовать, чтобы тот поставил пылесос на место и ушел», — сообщается на сайте ведомства. Позже о случившемся ребенок рассказал пришедшей с работы матери, которая обратилась в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки нашли злоумышленника и даже вернули женщине часть похищенных вещей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, впереди его ждет суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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