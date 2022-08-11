Чиновник назвал возможную причину крупного пожара в Екатеринбурге

Возгорание на Сибирском тракте в Екатеринбурге, информация о котором появилась 10 августа, могло произойти из-за поджога. По словам заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, данную причину считают предварительной.
Пожар на промзоне произошел ночью 10 августа. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров ближе к 4:17 утра.
«На сегодняшний день предварительная причина пожара — поджог. Тем не менее назначен ряд пожарно-технических и электротехнических экспертиз, по точной причине пожара еще говорить преждевременно», — сказал Махнев.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись поддоны на открытой площадке. Площадь возгорания была более 1000 квадратных метров.
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