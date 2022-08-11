11 августа 2022

В Челябинске остановили трамваи из-за угрозы взрыва. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, трамвай
Очевидцы сообщили о том, что в трамвае обнаружили подозрительный пакет Фото:

В Центральном районе Челябинска из-за угрозы взрыва остановили движение трамваев. По первоначальной информации, в трамвае обнаружили подозрительный пакет.

Инцидент произошел на пересечении улицы Кирова и Калинина. Судя по записи камеры «Интерсвязь», патрульная машина Госавтоинспекции города встает перед трамваем, тем самым преграждая ему дорогу. Трамвай должны проверить кинологи.

URA.RU связалось с УМВД Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Росгвардии на звонок корреспондента не ответили.

Ранее из-за деятельности лже-минеров в Челябинске была остановлена работа 450 учреждений. Сотрудниками полиции были проверены все перечисленные здания. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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В Центральном районе Челябинска из-за угрозы взрыва остановили движение трамваев. По первоначальной информации, в трамвае обнаружили подозрительный пакет. Инцидент произошел на пересечении улицы Кирова и Калинина. Судя по записи камеры «Интерсвязь», патрульная машина Госавтоинспекции города встает перед трамваем, тем самым преграждая ему дорогу. Трамвай должны проверить кинологи. URA.RU связалось с УМВД Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Росгвардии на звонок корреспондента не ответили. Ранее из-за деятельности лже-минеров в Челябинске была остановлена работа 450 учреждений. Сотрудниками полиции были проверены все перечисленные здания. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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