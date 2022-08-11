В Центральном районе Челябинска из-за угрозы взрыва остановили движение трамваев. По первоначальной информации, в трамвае обнаружили подозрительный пакет.
Инцидент произошел на пересечении улицы Кирова и Калинина. Судя по записи камеры «Интерсвязь», патрульная машина Госавтоинспекции города встает перед трамваем, тем самым преграждая ему дорогу. Трамвай должны проверить кинологи.
URA.RU связалось с УМВД Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Росгвардии на звонок корреспондента не ответили.
Ранее из-за деятельности лже-минеров в Челябинске была остановлена работа 450 учреждений. Сотрудниками полиции были проверены все перечисленные здания. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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