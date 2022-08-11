В Челябинске остановили трамваи из-за угрозы взрыва. Видео

12 августа 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщили о том, что в трамвае обнаружили подозрительный пакет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном районе Челябинска из-за угрозы взрыва остановили движение трамваев. По первоначальной информации, в трамвае обнаружили подозрительный пакет. Инцидент произошел на пересечении улицы Кирова и Калинина. Судя по записи камеры «Интерсвязь», патрульная машина Госавтоинспекции города встает перед трамваем, тем самым преграждая ему дорогу. Трамвай должны проверить кинологи. URA.RU связалось с УМВД Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Росгвардии на звонок корреспондента не ответили. Ранее из-за деятельности лже-минеров в Челябинске была остановлена работа 450 учреждений. Сотрудниками полиции были проверены все перечисленные здания. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В Центральном районе Челябинска из-за угрозы взрыва остановили движение трамваев. По первоначальной информации, в трамвае обнаружили подозрительный пакет. Инцидент произошел на пересечении улицы Кирова и Калинина. Судя по записи камеры «Интерсвязь», патрульная машина Госавтоинспекции города встает перед трамваем, тем самым преграждая ему дорогу. Трамвай должны проверить кинологи. URA.RU связалось с УМВД Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе Росгвардии на звонок корреспондента не ответили. Ранее из-за деятельности лже-минеров в Челябинске была остановлена работа 450 учреждений. Сотрудниками полиции были проверены все перечисленные здания. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.