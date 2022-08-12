12 августа 2022

У самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Неисправность была обнаружена на предварительном старте Фото:

У самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Инцидент произошел 12 августа, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Самолет „Уральских авиалиний“ на предварительном старте ВПП24 запросил возврат на стоянку по причине неисправности системы рулей управления. Это рейс SVR220 Сочи — Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать инцидент отказались. Ранее агентство писало, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Москве. Борт посадили в Домодедово из-за отказа двигателя.

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У самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Инцидент произошел 12 августа, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет „Уральских авиалиний“ на предварительном старте ВПП24 запросил возврат на стоянку по причине неисправности системы рулей управления. Это рейс SVR220 Сочи — Екатеринбург», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать инцидент отказались. Ранее агентство писало, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Москве. Борт посадили в Домодедово из-за отказа двигателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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