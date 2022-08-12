У самолета «Уральских авиалиний» перед взлетом сломался руль

13 августа 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Неисправность была обнаружена на предварительном старте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Инцидент произошел 12 августа, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет „Уральских авиалиний“ на предварительном старте ВПП24 запросил возврат на стоянку по причине неисправности системы рулей управления. Это рейс SVR220 Сочи — Екатеринбург», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать инцидент отказались. Ранее агентство писало, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Москве. Борт посадили в Домодедово из-за отказа двигателя.

У самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Сочи в Екатеринбург, перед взлетом оказался неисправен руль. Инцидент произошел 12 августа, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Самолет „Уральских авиалиний“ на предварительном старте ВПП24 запросил возврат на стоянку по причине неисправности системы рулей управления. Это рейс SVR220 Сочи — Екатеринбург», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там комментировать инцидент отказались. Ранее агентство писало, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Москве. Борт посадили в Домодедово из-за отказа двигателя.