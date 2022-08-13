В Екатеринбурге из-за иномарки встали трамваи. Фото

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Трамваи и кондуктор. Пермь, трамвай
Владелец Gelaendewagen припарковался рядом с железнодорожными путями (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге напротив железнодорожного вокзала у ЖК «Мельница» владелец Gelaendewagen припарковался рядом с рельсами, из-за этого не могут проехать трамваи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Напротив вокзала кто-то додумался припарковать свой гелик так, что не могут проехать трамваи. На место уже прибыли сотрудники ГИБДД», — рассказал очевидец.

По словам очевидца, машину уже эвакуировали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там обещали прокомментировать инцидент позднее.

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В Екатеринбурге напротив железнодорожного вокзала у ЖК «Мельница» владелец Gelaendewagen припарковался рядом с рельсами, из-за этого не могут проехать трамваи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Напротив вокзала кто-то додумался припарковать свой гелик так, что не могут проехать трамваи. На место уже прибыли сотрудники ГИБДД», — рассказал очевидец. По словам очевидца, машину уже эвакуировали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там обещали прокомментировать инцидент позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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