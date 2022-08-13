Владелец Gelaendewagen припарковался рядом с железнодорожными путями (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбурге напротив железнодорожного вокзала у ЖК «Мельница» владелец Gelaendewagen припарковался рядом с рельсами, из-за этого не могут проехать трамваи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Напротив вокзала кто-то додумался припарковать свой гелик так, что не могут проехать трамваи. На место уже прибыли сотрудники ГИБДД», — рассказал очевидец.

По словам очевидца, машину уже эвакуировали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там обещали прокомментировать инцидент позднее.

Фото: очевидец

Фото: очевидец