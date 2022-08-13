13 августа 2022
12 августа 2022

Лучших строителей России выбрали в ХМАО

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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Из 11 тысяч человек в полуфинал прошли 200 конкурсантов, а победили 30 участников Фото:

В Ханты-Мансийске подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Победителями стали 30 участников, сообщается в telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Одна из площадок, нацеленных на выявление управленческих кадров для строительной отрасли России, — Всероссийский конкурс „Лидеры строительной отрасли“. Из 11 тысяч человек в полуфинал прошли 200 конкурсантов. Поздравляю победителей с заслуженными наградами», — сообщается в telegram-канале главы округа.

В числе победителей названы двое югорчан — Руслан Латыпов и Дмитрий Коробочкин. Конкурс организован Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России, сообщало URA.RU ранее.

Имена победителей конкурса
Имена победителей конкурса

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В Ханты-Мансийске подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Победителями стали 30 участников, сообщается в telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Одна из площадок, нацеленных на выявление управленческих кадров для строительной отрасли России, — Всероссийский конкурс „Лидеры строительной отрасли“. Из 11 тысяч человек в полуфинал прошли 200 конкурсантов. Поздравляю победителей с заслуженными наградами», — сообщается в telegram-канале главы округа. В числе победителей названы двое югорчан — Руслан Латыпов и Дмитрий Коробочкин. Конкурс организован Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России, сообщало URA.RU ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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