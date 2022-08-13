Лучших строителей России выбрали в ХМАО

В Ханты-Мансийске подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Победителями стали 30 участников, сообщается в telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
«Одна из площадок, нацеленных на выявление управленческих кадров для строительной отрасли России, — Всероссийский конкурс „Лидеры строительной отрасли“. Из 11 тысяч человек в полуфинал прошли 200 конкурсантов. Поздравляю победителей с заслуженными наградами», — сообщается в telegram-канале главы округа.
В числе победителей названы двое югорчан — Руслан Латыпов и Дмитрий Коробочкин. Конкурс организован Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России, сообщало URA.RU ранее.
В Ханты-Мансийске подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Победителями стали 30 участников, сообщается в telegram-канале губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Одна из площадок, нацеленных на выявление управленческих кадров для строительной отрасли России, — Всероссийский конкурс „Лидеры строительной отрасли“. Из 11 тысяч человек в полуфинал прошли 200 конкурсантов. Поздравляю победителей с заслуженными наградами», — сообщается в telegram-канале главы округа. В числе победителей названы двое югорчан — Руслан Латыпов и Дмитрий Коробочкин. Конкурс организован Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России, сообщало URA.RU ранее.