ХМАО примет конкурс лучших строителей России

27 июля 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

В конкурсе участвуют топ-менеджеры как государственных, так и коммерческих организаций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа пройдет финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». В нем участвуют лучшие топ-менеджеры страны. Об этом URA.RU рассказали в компании партнеров проекта — союзе СРО «ОПУС». »«Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев, которые заняты в этой сфере. При этом участвуют топ-менеджеры как государственных, так и коммерческих организаций. Такой формат конкурса позволяет найти и поддержать высококвалифицированных специалистов и их предприятия. Планируется, что финал конкурса пройдет в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа», — рассказал корреспонденту URA.RU гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Перед очным финалом конкурса участники проходят дистанционный полуфинал. Для управленцев проводят образовательные сессии и тренинги. При этом полуфиналистам предстоит подготовить проекты модернизации строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Вице-губернатор также должен стать одним из наставников строительного конкурса.

В Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа пройдет финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». В нем участвуют лучшие топ-менеджеры страны. Об этом URA.RU рассказали в компании партнеров проекта — союзе СРО «ОПУС». »«Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев, которые заняты в этой сфере. При этом участвуют топ-менеджеры как государственных, так и коммерческих организаций. Такой формат конкурса позволяет найти и поддержать высококвалифицированных специалистов и их предприятия. Планируется, что финал конкурса пройдет в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа», — рассказал корреспонденту URA.RU гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Перед очным финалом конкурса участники проходят дистанционный полуфинал. Для управленцев проводят образовательные сессии и тренинги. При этом полуфиналистам предстоит подготовить проекты модернизации строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Вице-губернатор также должен стать одним из наставников строительного конкурса.