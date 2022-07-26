26 июля 2022

ХМАО примет конкурс лучших строителей России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прораб. Москва, прораб, ноутбук, строитель, строитель в каске, инжинер
В конкурсе участвуют топ-менеджеры как государственных, так и коммерческих организаций Фото:

В Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа пройдет финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». В нем участвуют лучшие топ-менеджеры страны. Об этом URA.RU рассказали в компании партнеров проекта — союзе СРО «ОПУС».

»«Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев, которые заняты в этой сфере. При этом участвуют топ-менеджеры как государственных, так и коммерческих организаций. Такой формат конкурса позволяет найти и поддержать высококвалифицированных специалистов и их предприятия. Планируется, что финал конкурса пройдет в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа», — рассказал корреспонденту URA.RU гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

Перед очным финалом конкурса участники проходят дистанционный полуфинал. Для управленцев проводят образовательные сессии и тренинги. При этом полуфиналистам предстоит подготовить проекты модернизации строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Вице-губернатор также должен стать одним из наставников строительного конкурса.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа пройдет финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». В нем участвуют лучшие топ-менеджеры страны. Об этом URA.RU рассказали в компании партнеров проекта — союзе СРО «ОПУС». »«Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев, которые заняты в этой сфере. При этом участвуют топ-менеджеры как государственных, так и коммерческих организаций. Такой формат конкурса позволяет найти и поддержать высококвалифицированных специалистов и их предприятия. Планируется, что финал конкурса пройдет в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа», — рассказал корреспонденту URA.RU гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Перед очным финалом конкурса участники проходят дистанционный полуфинал. Для управленцев проводят образовательные сессии и тренинги. При этом полуфиналистам предстоит подготовить проекты модернизации строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Вице-губернатор также должен стать одним из наставников строительного конкурса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...