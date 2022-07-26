ХМАО примет конкурс лучших строителей России

В Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа пройдет финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». В нем участвуют лучшие топ-менеджеры страны. Об этом URA.RU рассказали в компании партнеров проекта — союзе СРО «ОПУС».
»«Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев, которые заняты в этой сфере. При этом участвуют топ-менеджеры как государственных, так и коммерческих организаций. Такой формат конкурса позволяет найти и поддержать высококвалифицированных специалистов и их предприятия. Планируется, что финал конкурса пройдет в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа», — рассказал корреспонденту URA.RU гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.
Перед очным финалом конкурса участники проходят дистанционный полуфинал. Для управленцев проводят образовательные сессии и тренинги. При этом полуфиналистам предстоит подготовить проекты модернизации строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Победители войдут в кадровый резерв управленцев строителей России.
Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев стал одним из победителей суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Вице-губернатор также должен стать одним из наставников строительного конкурса.
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