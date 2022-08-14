14 августа 2022
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В ХМАО «крыльцо-убийцу» отремонтируют в следующем году

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Курган, школа 38, разбитое крыльцо
ЖКХ Нижневартовска объяснили жителям, почему ремонт крыльца пройдет в 2023 году Фото:

В департаменте ЖКХ Нижневартовска ответили на жалобу жителей по поводу крыльца, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан. Крыльцо и входную группу отремонтируют в 2023 году, рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Ремонт входной группы по адресу Северная 28А находится на контроле управляющей организации МУП „ПРЭТ-3“ и администрации города. Управляющая организация проводит работу в осенне-зимний период с проектной организацией для составления проектно-сметной документации», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на департамент ЖКХ. В апреле жители этого дома приняли решение о том, чтобы перенести взносы за капитальный ремонт на специальный счет. Это решение собственников жилья означает, что они решили не ждать общей очереди на капитальный ремонт дома, а делать ремонт по мере накопления средств.

Таким образом, в ближайшее время администрация поможет провести голосование собственников квартир дома с целью переноса даты капитального ремонта на 2023 год. После переноса собранных жильцами средств будет проведен капитальный ремонт входной группы по уже подготовленному к тому моменту проекту.

В настоящий момент в проектные организации отправлен запрос о предоставлении коммерческих предложений на проектно-сметную документацию. Председатель дома постоянно информируется о всех действиях управляющей организации.

Ранее URA.RU сообщило о том, что жители дома по улице Северная дом 28 А в Нижневартовске решили пожаловаться губернатору ХМАО Наталье Комаровой на состояние входной группой. Ранее жители пытались привлечь внимание общественности через социальные сети.

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В департаменте ЖКХ Нижневартовска ответили на жалобу жителей по поводу крыльца, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан. Крыльцо и входную группу отремонтируют в 2023 году, рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Нижневартовска. «Ремонт входной группы по адресу Северная 28А находится на контроле управляющей организации МУП „ПРЭТ-3“ и администрации города. Управляющая организация проводит работу в осенне-зимний период с проектной организацией для составления проектно-сметной документации», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на департамент ЖКХ. В апреле жители этого дома приняли решение о том, чтобы перенести взносы за капитальный ремонт на специальный счет. Это решение собственников жилья означает, что они решили не ждать общей очереди на капитальный ремонт дома, а делать ремонт по мере накопления средств. Таким образом, в ближайшее время администрация поможет провести голосование собственников квартир дома с целью переноса даты капитального ремонта на 2023 год. После переноса собранных жильцами средств будет проведен капитальный ремонт входной группы по уже подготовленному к тому моменту проекту. В настоящий момент в проектные организации отправлен запрос о предоставлении коммерческих предложений на проектно-сметную документацию. Председатель дома постоянно информируется о всех действиях управляющей организации. Ранее URA.RU сообщило о том, что жители дома по улице Северная дом 28 А в Нижневартовске решили пожаловаться губернатору ХМАО Наталье Комаровой на состояние входной группой. Ранее жители пытались привлечь внимание общественности через социальные сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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