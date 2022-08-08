08 августа 2022

В ХМАО ищут продавца на зарплату в полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Продавцу в одном из магазинов Нефтеюганска предлагают зарплату более полумиллиона при графике 2 через 2 Фото:

На двери одного из магазинов Нефтеюганска (ХМАО) появилась объявление о вакансии продавца в магазин с зарплатой в 520 тысяч рублей в месяц. Информация появилась в социальных сетях.

«Объявление в одном из магазинов „Красное и Белое“ в Нефтеюганске. Требуется продавец без опыта работы. График 2 через 2. Зарплата 520 000 рублей», — уточняет telegram-канал «Мегаполис-Югра».

Ранее URA.RU рассказывало, что одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда. Дантисту предлагают зарплату до 700 тысяч рублей.

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На двери одного из магазинов Нефтеюганска (ХМАО) появилась объявление о вакансии продавца в магазин с зарплатой в 520 тысяч рублей в месяц. Информация появилась в социальных сетях. «Объявление в одном из магазинов „Красное и Белое“ в Нефтеюганске. Требуется продавец без опыта работы. График 2 через 2. Зарплата 520 000 рублей», — уточняет telegram-канал «Мегаполис-Югра». Ранее URA.RU рассказывало, что одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда. Дантисту предлагают зарплату до 700 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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