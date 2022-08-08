В ХМАО ищут продавца на зарплату в полмиллиона

Продавцу в одном из магазинов Нефтеюганска предлагают зарплату более полумиллиона при графике 2 через 2
На двери одного из магазинов Нефтеюганска (ХМАО) появилась объявление о вакансии продавца в магазин с зарплатой в 520 тысяч рублей в месяц. Информация появилась в социальных сетях.
«Объявление в одном из магазинов „Красное и Белое“ в Нефтеюганске. Требуется продавец без опыта работы. График 2 через 2. Зарплата 520 000 рублей», — уточняет telegram-канал «Мегаполис-Югра».
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