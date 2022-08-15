Челябинский пенсионер кормил мертвых родных, считая их живыми

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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
В причинах смерти двух человек разбирается Следственный комитет Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области 86-летний дедушка несколько дней навещал и кормил двух родственников. Все это время они были мертвы, но дед этого не замечал, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тела 82-летней женщины и ее 41-летнего сына обнаружила соседка в одной из квартир дома в деревне Яраткулово. Оба злоупотребляли спиртным и, предварительно, могли умереть от отравления алкоголем. Как выяснили следователи, смерть наступила несколько дней назад, все это время мертвых людей посещал 86-летний родственник, который считал хозяев дома живыми, но сильно уставшими, он кормил и поил их», — рассказал источник.

Точную причину смерти жителей деревни установит экспертиза. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, комментарий в ведомстве предоставят позднее.

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В Аргаяшском районе Челябинской области 86-летний дедушка несколько дней навещал и кормил двух родственников. Все это время они были мертвы, но дед этого не замечал, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тела 82-летней женщины и ее 41-летнего сына обнаружила соседка в одной из квартир дома в деревне Яраткулово. Оба злоупотребляли спиртным и, предварительно, могли умереть от отравления алкоголем. Как выяснили следователи, смерть наступила несколько дней назад, все это время мертвых людей посещал 86-летний родственник, который считал хозяев дома живыми, но сильно уставшими, он кормил и поил их», — рассказал источник. Точную причину смерти жителей деревни установит экспертиза. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, комментарий в ведомстве предоставят позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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