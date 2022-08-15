Челябинский пенсионер кормил мертвых родных, считая их живыми

В Аргаяшском районе Челябинской области 86-летний дедушка несколько дней навещал и кормил двух родственников. Все это время они были мертвы, но дед этого не замечал, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Тела 82-летней женщины и ее 41-летнего сына обнаружила соседка в одной из квартир дома в деревне Яраткулово. Оба злоупотребляли спиртным и, предварительно, могли умереть от отравления алкоголем. Как выяснили следователи, смерть наступила несколько дней назад, все это время мертвых людей посещал 86-летний родственник, который считал хозяев дома живыми, но сильно уставшими, он кормил и поил их», — рассказал источник.
Точную причину смерти жителей деревни установит экспертиза. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, комментарий в ведомстве предоставят позднее.
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