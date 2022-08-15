С челябинцев собирают деньги под предлогом юбилея губернатора

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Алексею Текслеру 19 января 2023 года исполнится 50 лет Фото:

Челябинские компании начали получать предложения от журнала, готовящего выпуск к юбилею губернатора Алексея Текслера, разместить рекламу своих услуг в юбилейном выпуске за определенную плату. В пресс-службе правительства региона опровергли свою причастность к этой акции.

«Это частная инициатива журнала, мы о ней узнали уже от тех, кто получил коммерческие предложения. Принимать ли участие в конкретном проекте, как и в любых других, каждая организация вправе решать самостоятельно», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Текслеру 19 января 2023 года исполнится 50 лет. Он возглавляет Челябинскую область с 2019 года.

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Челябинские компании начали получать предложения от журнала, готовящего выпуск к юбилею губернатора Алексея Текслера, разместить рекламу своих услуг в юбилейном выпуске за определенную плату. В пресс-службе правительства региона опровергли свою причастность к этой акции. «Это частная инициатива журнала, мы о ней узнали уже от тех, кто получил коммерческие предложения. Принимать ли участие в конкретном проекте, как и в любых других, каждая организация вправе решать самостоятельно», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Текслеру 19 января 2023 года исполнится 50 лет. Он возглавляет Челябинскую область с 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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