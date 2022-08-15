Власти Кургана дадут денег за информацию о нарушителях

16 августа 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Курганцы могут получить до 10 тысяч рублей за сообщения о нарушителях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области предлагают денежное вознаграждение за информацию о тех, кто незаконно сливает или выбрасывает отходы, занимается добычей грунта, песка и других недр. Деньги также получит тот, кто сообщит о виновниках лесных пожаров. Информация размещена на сайте правительства региона. «Для получения вознаграждения необходимо направить сообщение в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, приложив фото- или видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения и государственный номер автомобиля нарушителя», — указано на сайте. Кто сообщит о лицах, незаконно выбрасывающих отходы или использующих недры, получит 5 тысяч рублей. До 10 тысяч выплатят за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров. Власти уточняют, что информация должна содержать сведения о местности, чтобы можно было без труда определить территорию, где совершено нарушение. Чтобы получить выплату, нужно иметь документ, подтверждающий возбуждение уголовного или административного дела по факту, который указан в сообщении.

Власти Курганской области предлагают денежное вознаграждение за информацию о тех, кто незаконно сливает или выбрасывает отходы, занимается добычей грунта, песка и других недр. Деньги также получит тот, кто сообщит о виновниках лесных пожаров. Информация размещена на сайте правительства региона. «Для получения вознаграждения необходимо направить сообщение в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, приложив фото- или видеоматериалы, фиксирующие факт нарушения и государственный номер автомобиля нарушителя», — указано на сайте. Кто сообщит о лицах, незаконно выбрасывающих отходы или использующих недры, получит 5 тысяч рублей. До 10 тысяч выплатят за достоверную информацию о виновниках лесных пожаров. Власти уточняют, что информация должна содержать сведения о местности, чтобы можно было без труда определить территорию, где совершено нарушение. Чтобы получить выплату, нужно иметь документ, подтверждающий возбуждение уголовного или административного дела по факту, который указан в сообщении.