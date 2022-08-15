15 августа 2022

В Сургуте на авиашоу выступят лучшие пилоты со всей России

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День Победы. Верхняя Пышма , самолеты, крылья, авиашоу, русь, авиация, день победы, 9 мая, пилотажная группа, фигуры высшего пилотажа
Соревнования состоятся на аэродроме «Боровая» Фото:

В Сургуте пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. На чемпионате выступят более 30 авиаторов со всей России. Об этом сообщили в городской мэрии.

«С 22 по 27 августа на аэродроме „Боровая“ состоится чемпионат России и всероссийские соревнования по самолетному спорту. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей», — говорится в telegram-канале администрации Сургута.

Кроме показательных выступлений пилотажных групп и парашютистов, на авиашоу организуют концерты, автопоказы и заезды спортивных мотоциклов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте заявили об амбициях в развитии авиаспорта.

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В Сургуте пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. На чемпионате выступят более 30 авиаторов со всей России. Об этом сообщили в городской мэрии. «С 22 по 27 августа на аэродроме „Боровая“ состоится чемпионат России и всероссийские соревнования по самолетному спорту. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей», — говорится в telegram-канале администрации Сургута. Кроме показательных выступлений пилотажных групп и парашютистов, на авиашоу организуют концерты, автопоказы и заезды спортивных мотоциклов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте заявили об амбициях в развитии авиаспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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