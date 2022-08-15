В Сургуте на авиашоу выступят лучшие пилоты со всей России

16 августа 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Соревнования состоятся на аэродроме «Боровая» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургуте пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. На чемпионате выступят более 30 авиаторов со всей России. Об этом сообщили в городской мэрии. «С 22 по 27 августа на аэродроме „Боровая“ состоится чемпионат России и всероссийские соревнования по самолетному спорту. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей», — говорится в telegram-канале администрации Сургута. Кроме показательных выступлений пилотажных групп и парашютистов, на авиашоу организуют концерты, автопоказы и заезды спортивных мотоциклов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте заявили об амбициях в развитии авиаспорта.

В Сургуте пройдут всероссийские соревнования по самолетному спорту. На чемпионате выступят более 30 авиаторов со всей России. Об этом сообщили в городской мэрии. «С 22 по 27 августа на аэродроме „Боровая“ состоится чемпионат России и всероссийские соревнования по самолетному спорту. Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей», — говорится в telegram-канале администрации Сургута. Кроме показательных выступлений пилотажных групп и парашютистов, на авиашоу организуют концерты, автопоказы и заезды спортивных мотоциклов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте заявили об амбициях в развитии авиаспорта.