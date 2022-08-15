Врач назвал основные причины вызова скорой помощи в ЯНАО

16 августа 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Чаще всего пациенты обращаются за помощью из-за высокой температуры Фото: Илья Московец © URA.RU Чаще всего жители ЯНАО вызывают скорую помощь из-за высокой температуры, давления и болей в животе. В среднем за сутки приходит порядка 78-80 обращений, рассказал URA.RU старший врач Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи Александр Березин. «Наиболее частой причиной обращения граждан за медицинской помощью является высокая температура тела — более 21% случаев. На втором месте — повышенное артериальное давление, порядка 9%. Также боли в животе — 6% и головная боль — 5%», — уточнил доктор. Березин добавил, что специалисты станции скорой помощи обеспечены всем необходимым оборудованием для помощи пациентам. В работе медики используют трехканальный электрокардиограф с автоматическим режимом, аппараты ИВЛ, наружный дефибриллятор, небулайзер и многое другое. «Приоритетным для оказания скорой медицинской помощи являются жизнеугрожающие состояния, тяжелые травмы и чрезвычайные ситуации», — добавил он. Ранее врач рассказал об особенностях влияния алкоголя на жителей ЯНАО. По словам специалиста, из-за недостатка кислорода и особенностей воздуха на территории округа употребление спиртных напитков негативно влияет на продуктивность нервной системы.

Чаще всего жители ЯНАО вызывают скорую помощь из-за высокой температуры, давления и болей в животе. В среднем за сутки приходит порядка 78-80 обращений, рассказал URA.RU старший врач Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи Александр Березин. «Наиболее частой причиной обращения граждан за медицинской помощью является высокая температура тела — более 21% случаев. На втором месте — повышенное артериальное давление, порядка 9%. Также боли в животе — 6% и головная боль — 5%», — уточнил доктор. Березин добавил, что специалисты станции скорой помощи обеспечены всем необходимым оборудованием для помощи пациентам. В работе медики используют трехканальный электрокардиограф с автоматическим режимом, аппараты ИВЛ, наружный дефибриллятор, небулайзер и многое другое. «Приоритетным для оказания скорой медицинской помощи являются жизнеугрожающие состояния, тяжелые травмы и чрезвычайные ситуации», — добавил он. Ранее врач рассказал об особенностях влияния алкоголя на жителей ЯНАО. По словам специалиста, из-за недостатка кислорода и особенностей воздуха на территории округа употребление спиртных напитков негативно влияет на продуктивность нервной системы.