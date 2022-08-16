Пермячка через суд добилась устранения разлива нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
В Пермском крае по решению суда будет устранен разлив нефти Фото:

Суд обязал администрацию Краснокамска (Пермский край) и агентство по недропользованию устранить разлив нефти в черте города и привести старую нефтяную скважину в нормальное состояние. Соответствующее решение по иску пермячки опубликовали на сайте суда.

«С иском в суд обратилась жительница Краснокамска. По ее словам, из законсервированной в 1957 году скважины разливается нефть, от этого загрязняется почва и распространяется неприятный запах. Суд учел доводы истца и решил, что Федеральное агентство по недропользованию должно провести аварийные работы на скважине и законсервировать ее, а администрация Краснокамска привести территорию вокруг скважины в порядок», — говорится на сайте Краснокамского городского суда.

Все работы должны быть выполнены в течение года с момента вступления в силу решения суда. Ранее агентство писало, что пермское предприятие попыталось скрыть разлив нефти, за что пришлось выплатить крупный штраф.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Суд обязал администрацию Краснокамска (Пермский край) и агентство по недропользованию устранить разлив нефти в черте города и привести старую нефтяную скважину в нормальное состояние. Соответствующее решение по иску пермячки опубликовали на сайте суда. «С иском в суд обратилась жительница Краснокамска. По ее словам, из законсервированной в 1957 году скважины разливается нефть, от этого загрязняется почва и распространяется неприятный запах. Суд учел доводы истца и решил, что Федеральное агентство по недропользованию должно провести аварийные работы на скважине и законсервировать ее, а администрация Краснокамска привести территорию вокруг скважины в порядок», — говорится на сайте Краснокамского городского суда. Все работы должны быть выполнены в течение года с момента вступления в силу решения суда. Ранее агентство писало, что пермское предприятие попыталось скрыть разлив нефти, за что пришлось выплатить крупный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...