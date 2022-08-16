Пермячка через суд добилась устранения разлива нефти

16 августа 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

В Пермском крае по решению суда будет устранен разлив нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Суд обязал администрацию Краснокамска (Пермский край) и агентство по недропользованию устранить разлив нефти в черте города и привести старую нефтяную скважину в нормальное состояние. Соответствующее решение по иску пермячки опубликовали на сайте суда. «С иском в суд обратилась жительница Краснокамска. По ее словам, из законсервированной в 1957 году скважины разливается нефть, от этого загрязняется почва и распространяется неприятный запах. Суд учел доводы истца и решил, что Федеральное агентство по недропользованию должно провести аварийные работы на скважине и законсервировать ее, а администрация Краснокамска привести территорию вокруг скважины в порядок», — говорится на сайте Краснокамского городского суда. Все работы должны быть выполнены в течение года с момента вступления в силу решения суда. Ранее агентство писало, что пермское предприятие попыталось скрыть разлив нефти, за что пришлось выплатить крупный штраф.

Суд обязал администрацию Краснокамска (Пермский край) и агентство по недропользованию устранить разлив нефти в черте города и привести старую нефтяную скважину в нормальное состояние. Соответствующее решение по иску пермячки опубликовали на сайте суда. «С иском в суд обратилась жительница Краснокамска. По ее словам, из законсервированной в 1957 году скважины разливается нефть, от этого загрязняется почва и распространяется неприятный запах. Суд учел доводы истца и решил, что Федеральное агентство по недропользованию должно провести аварийные работы на скважине и законсервировать ее, а администрация Краснокамска привести территорию вокруг скважины в порядок», — говорится на сайте Краснокамского городского суда. Все работы должны быть выполнены в течение года с момента вступления в силу решения суда. Ранее агентство писало, что пермское предприятие попыталось скрыть разлив нефти, за что пришлось выплатить крупный штраф.