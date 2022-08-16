16 августа 2022
15 августа 2022

В районе ЯНАО сносят ветхие дома. Видео

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Виды города. Пермь, старый дом, ветхое жилье, дом под снос, жилье под снос
За два года в Пуровском районе снесли 61 аварийный дом Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) до конца года снесут 40 аварийных домов. За два года в муниципалитете ликвидировали 61 «аварийку», сообщил в своем telegram-канале глава Пуровского района Антон Колодин.

«Деревянный дом на Губкина 10А (в Тарко-Сале — прим. ред.) уступает место под строительство нового комфортного многоквартирного дома. На сегодняшний день у нас остается 126 тыс. кв. м жилья необходимых к расселению. До конца 2024 года по программе переселения граждан из ветхого жилья 1810 семей», — сообщил Колодин.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.

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В Пуровском районе (ЯНАО) до конца года снесут 40 аварийных домов. За два года в муниципалитете ликвидировали 61 «аварийку», сообщил в своем telegram-канале глава Пуровского района Антон Колодин. «Деревянный дом на Губкина 10А (в Тарко-Сале — прим. ред.) уступает место под строительство нового комфортного многоквартирного дома. На сегодняшний день у нас остается 126 тыс. кв. м жилья необходимых к расселению. До конца 2024 года по программе переселения граждан из ветхого жилья 1810 семей», — сообщил Колодин. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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