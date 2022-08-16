В районе ЯНАО сносят ветхие дома. Видео

17 августа 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

За два года в Пуровском районе снесли 61 аварийный дом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пуровском районе (ЯНАО) до конца года снесут 40 аварийных домов. За два года в муниципалитете ликвидировали 61 «аварийку», сообщил в своем telegram-канале глава Пуровского района Антон Колодин. «Деревянный дом на Губкина 10А (в Тарко-Сале — прим. ред.) уступает место под строительство нового комфортного многоквартирного дома. На сегодняшний день у нас остается 126 тыс. кв. м жилья необходимых к расселению. До конца 2024 года по программе переселения граждан из ветхого жилья 1810 семей», — сообщил Колодин. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.

В Пуровском районе (ЯНАО) до конца года снесут 40 аварийных домов. За два года в муниципалитете ликвидировали 61 «аварийку», сообщил в своем telegram-канале глава Пуровского района Антон Колодин. «Деревянный дом на Губкина 10А (в Тарко-Сале — прим. ред.) уступает место под строительство нового комфортного многоквартирного дома. На сегодняшний день у нас остается 126 тыс. кв. м жилья необходимых к расселению. До конца 2024 года по программе переселения граждан из ветхого жилья 1810 семей», — сообщил Колодин. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске около 500 семей получат жилищные сертификаты в рамках реализации программы «Молодая семья». Об этом сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.