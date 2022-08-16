16 августа 2022

Глава ЯНАО надеется избежать дистанционного обучения в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов надеется, что вводить дистанционное обучение в округе не придется Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду, что дистанционного обучения в учебных заведениях округа удастся избежать. Об этом он рассказал на встрече с жителями Нового Уренгоя.

«Мы стали переносить [омикрон] как простуду. Мы все намаялись, надеюсь, в школах будет нормальное офлайн-обучение», — сказал Артюхов.

Также губернатор рассказал, что в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но большинство зарегистрированных случаев протекает в легкой форме, только 2% заболевших тяжело переносят заболевание. Он отметил, что антиковидные меры сейчас носят рекомендательный характер, и ввод ограничений состоится лишь при больших проблемах.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор хочет вернуть в ЯНАО масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду, что дистанционного обучения в учебных заведениях округа удастся избежать. Об этом он рассказал на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Мы стали переносить [омикрон] как простуду. Мы все намаялись, надеюсь, в школах будет нормальное офлайн-обучение», — сказал Артюхов. Также губернатор рассказал, что в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но большинство зарегистрированных случаев протекает в легкой форме, только 2% заболевших тяжело переносят заболевание. Он отметил, что антиковидные меры сейчас носят рекомендательный характер, и ввод ограничений состоится лишь при больших проблемах. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор хочет вернуть в ЯНАО масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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