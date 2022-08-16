Глава ЯНАО надеется избежать дистанционного обучения в школах

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду, что дистанционного обучения в учебных заведениях округа удастся избежать. Об этом он рассказал на встрече с жителями Нового Уренгоя.
«Мы стали переносить [омикрон] как простуду. Мы все намаялись, надеюсь, в школах будет нормальное офлайн-обучение», — сказал Артюхов.
Также губернатор рассказал, что в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но большинство зарегистрированных случаев протекает в легкой форме, только 2% заболевших тяжело переносят заболевание. Он отметил, что антиковидные меры сейчас носят рекомендательный характер, и ввод ограничений состоится лишь при больших проблемах.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор хочет вернуть в ЯНАО масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19.
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