Глава ЯНАО надеется избежать дистанционного обучения в школах

17 августа 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов надеется, что вводить дистанционное обучение в округе не придется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду, что дистанционного обучения в учебных заведениях округа удастся избежать. Об этом он рассказал на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Мы стали переносить [омикрон] как простуду. Мы все намаялись, надеюсь, в школах будет нормальное офлайн-обучение», — сказал Артюхов. Также губернатор рассказал, что в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но большинство зарегистрированных случаев протекает в легкой форме, только 2% заболевших тяжело переносят заболевание. Он отметил, что антиковидные меры сейчас носят рекомендательный характер, и ввод ограничений состоится лишь при больших проблемах. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор хочет вернуть в ЯНАО масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил надежду, что дистанционного обучения в учебных заведениях округа удастся избежать. Об этом он рассказал на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Мы стали переносить [омикрон] как простуду. Мы все намаялись, надеюсь, в школах будет нормальное офлайн-обучение», — сказал Артюхов. Также губернатор рассказал, что в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но большинство зарегистрированных случаев протекает в легкой форме, только 2% заболевших тяжело переносят заболевание. Он отметил, что антиковидные меры сейчас носят рекомендательный характер, и ввод ограничений состоится лишь при больших проблемах. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор хочет вернуть в ЯНАО масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19.