Запад не предлагает новых мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного дипломата.
«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — указано в статье. По мнению собеседника, Россию стали меньше критиковать, поскольку все больше стран от этого начали отказываться.
США и другие государства ввели против России жесткие санкции после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что ограничения против страны оказывают негативное влияние на экономики самих западных государств.
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Запад не предлагает новых мер против России в ООН из-за опасения низкой поддержки. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного дипломата. «В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — указано в статье. По мнению собеседника, Россию стали меньше критиковать, поскольку все больше стран от этого начали отказываться. США и другие государства ввели против России жесткие санкции после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что ограничения против страны оказывают негативное влияние на экономики самих западных государств.