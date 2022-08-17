Куйвашев заступился за книгу, которую изымают из библиотек

18 августа 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев похвалил писательницу Ольгу Колпакова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не нашел признаков оправдания фашизма в книге «Полынная елка», которую изымали из библиотек Екатеринбурга. Об этом глава региона написал в социальных сетях. «Это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили — это книга для подростков и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что читал эту книгу, и выразил уверенность, что ее автор — Ольга Колпакову — не оправдывает наступление фашистов на СССР. Губернатор отметил, что произведение тяжелое и описывает трагичные моменты истории России, однако отрекаться от прошлого нельзя. Куйвашев сравнил попытки запретить книгу с охотой на ведьм. Между тем, произведение, на его взгляд, прививает детям любовь к добру и делать выводы из истории. «Я надеюсь, мы не будем <…> сжигать книги», — резюмировал Куйвашев. Ранее ученый Иван Пропп провел экспертизу книги и сообщил, что нашел в ней оправдание фашизма. Произведение стали изымать из свердловских библиотек, сама Колпакова выразила этому протест и сравнила экспертизу с доносом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не нашел признаков оправдания фашизма в книге «Полынная елка», которую изымали из библиотек Екатеринбурга. Об этом глава региона написал в социальных сетях. «Это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили — это книга для подростков и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их», — написал Куйвашев. Он подчеркнул, что читал эту книгу, и выразил уверенность, что ее автор — Ольга Колпакову — не оправдывает наступление фашистов на СССР. Губернатор отметил, что произведение тяжелое и описывает трагичные моменты истории России, однако отрекаться от прошлого нельзя. Куйвашев сравнил попытки запретить книгу с охотой на ведьм. Между тем, произведение, на его взгляд, прививает детям любовь к добру и делать выводы из истории. «Я надеюсь, мы не будем <…> сжигать книги», — резюмировал Куйвашев. Ранее ученый Иван Пропп провел экспертизу книги и сообщил, что нашел в ней оправдание фашизма. Произведение стали изымать из свердловских библиотек, сама Колпакова выразила этому протест и сравнила экспертизу с доносом.