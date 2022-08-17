Куйвашев заступился за книгу, которую изымают из библиотек

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не нашел признаков оправдания фашизма в книге «Полынная елка», которую изымали из библиотек Екатеринбурга. Об этом глава региона написал в социальных сетях.
«Это книга о многонациональности России, об испытаниях жителей страны во время Великой Отечественной войны, о том, насколько страшен был фашизм абсолютно для всех. Эксперты подтвердили — это книга для подростков и она способна привить им нужные духовные ценности, а не разрушает их», — написал Куйвашев.
Он подчеркнул, что читал эту книгу, и выразил уверенность, что ее автор — Ольга Колпакову — не оправдывает наступление фашистов на СССР. Губернатор отметил, что произведение тяжелое и описывает трагичные моменты истории России, однако отрекаться от прошлого нельзя.
Куйвашев сравнил попытки запретить книгу с охотой на ведьм. Между тем, произведение, на его взгляд, прививает детям любовь к добру и делать выводы из истории. «Я надеюсь, мы не будем <…> сжигать книги», — резюмировал Куйвашев.
Ранее ученый Иван Пропп провел экспертизу книги и сообщил, что нашел в ней оправдание фашизма. Произведение стали изымать из свердловских библиотек, сама Колпакова выразила этому протест и сравнила экспертизу с доносом.
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