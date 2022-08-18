Депутат из ХМАО обвинил школу в использовании детского труда

19 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Школу Урая обвинили в использовании труда детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат городской думы обвинил руководство школы №6 в Урае в использовании детского труда для уборки помещений после ремонта. Якобы из-за нехватки рабочих, школьникам приходится убирать строительный мусор. Об этом URA.RU рассказал депутат Леонард Насибуллин. «Любая стройка — это потенциально опасный объект, и использовать труд детей, подвергая их опасности, это неприемлемо. Для решения всех производственных задач есть специалисты подрядных организаций и администрации, участие школьников это уже лишнее», — сказал Насибуллин. Он добавил, что обратился в полицию с требованием организовать проверку. Директор школы Елена Корзан отказалась комментировать ситуацию. Связаться с кем-то из родителей, чьи дети участвовали в уборке, не удалось, редакция не располагает их номерами. В администрации города объяснили, что дети приходили в школу вместе со взрослыми, которые добровольно помогали наводить порядок в учебном заведении. «Завершение ремонта — долгожданное событие для коллектива, родителей и учеников. Неравнодушные родители сами предлагают свою помощь, вместе с ними приходят их дети. Ни о каком принуждении речи не идет, использование детского труда не имеет под собой никакого основания», — заверили в администрации. Инспектор по делам несовершеннолетних в Урае Юлия Танана рассказала, что присутствие и работа детей в школе не нарушает закон. «Добровольно они могут там находится, это их личное дело. Как таковых, масштабных строительных работ там уже нет. Дети наводили порядки в классе и библиотеке. Их права не нарушались», — сказала инспектор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат городской думы обвинил руководство школы №6 в Урае в использовании детского труда для уборки помещений после ремонта. Якобы из-за нехватки рабочих, школьникам приходится убирать строительный мусор. Об этом URA.RU рассказал депутат Леонард Насибуллин. «Любая стройка — это потенциально опасный объект, и использовать труд детей, подвергая их опасности, это неприемлемо. Для решения всех производственных задач есть специалисты подрядных организаций и администрации, участие школьников это уже лишнее», — сказал Насибуллин. Он добавил, что обратился в полицию с требованием организовать проверку. Директор школы Елена Корзан отказалась комментировать ситуацию. Связаться с кем-то из родителей, чьи дети участвовали в уборке, не удалось, редакция не располагает их номерами. В администрации города объяснили, что дети приходили в школу вместе со взрослыми, которые добровольно помогали наводить порядок в учебном заведении. «Завершение ремонта — долгожданное событие для коллектива, родителей и учеников. Неравнодушные родители сами предлагают свою помощь, вместе с ними приходят их дети. Ни о каком принуждении речи не идет, использование детского труда не имеет под собой никакого основания», — заверили в администрации. Инспектор по делам несовершеннолетних в Урае Юлия Танана рассказала, что присутствие и работа детей в школе не нарушает закон. «Добровольно они могут там находится, это их личное дело. Как таковых, масштабных строительных работ там уже нет. Дети наводили порядки в классе и библиотеке. Их права не нарушались», — сказала инспектор.