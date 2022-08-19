Одну из центральных улиц Челябинска перекрыли из-за аварии

Водителей просят скорректировать свои маршруты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение по улице Лесопарковой в Челябинске закрыто из-за коммунальной аварии, которая случилась в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В связи с коммунальной аварией на сетях водоснабжения сегодня, 20 августа, закрыто движение по улице Лесопарковой в районе дома №10. Возможны объезды по улицам Сони Кривой, Смирных, Витебская», — говорится в заявлении мэрии.

Авария случилась на сетях водоснабжения МУП «ПОВВ», сообщали ранее в управлении дорожного хозяйства мэрии. Вчера движение по Лесопарковой ограничили в сторону проспекта Ленина. Движение будет открыто после полного устранения аварийной ситуации.