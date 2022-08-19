19 августа 2022

Одну из центральных улиц Челябинска перекрыли из-за аварии

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Разное. Курган , знак стоп, ремонтные работы, проезд закрыт
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Движение по улице Лесопарковой в Челябинске закрыто из-за коммунальной аварии, которая случилась в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В связи с коммунальной аварией на сетях водоснабжения сегодня, 20 августа, закрыто движение по улице Лесопарковой в районе дома №10. Возможны объезды по улицам Сони Кривой, Смирных, Витебская», — говорится в заявлении мэрии.

Авария случилась на сетях водоснабжения МУП «ПОВВ», сообщали ранее в управлении дорожного хозяйства мэрии. Вчера движение по Лесопарковой ограничили в сторону проспекта Ленина. Движение будет открыто после полного устранения аварийной ситуации.

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Движение по улице Лесопарковой в Челябинске закрыто из-за коммунальной аварии, которая случилась в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В связи с коммунальной аварией на сетях водоснабжения сегодня, 20 августа, закрыто движение по улице Лесопарковой в районе дома №10. Возможны объезды по улицам Сони Кривой, Смирных, Витебская», — говорится в заявлении мэрии. Авария случилась на сетях водоснабжения МУП «ПОВВ», сообщали ранее в управлении дорожного хозяйства мэрии. Вчера движение по Лесопарковой ограничили в сторону проспекта Ленина. Движение будет открыто после полного устранения аварийной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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