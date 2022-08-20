Депутат Яровая: США продолжают проекты Третьего Рейха

В США по всему миру находятся сотни военно-биологических лабораторий, чья деятельность является продолжением «чудовищных проектов фашистской Германии и милитаристской Японии». Об этом заявила вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая.
«Военно-биологический проект Пентагона, создание сотен секретных военных биолабораторий по всему миру, вне всякого сомнения, — замаскированное продолжение чудовищных проектов фашистской Германии, японских отрядов 731 и 100, только уже в глобальном масштабе», — приводит слова вице-спикера Госдумы РИА «Новости». Яровая рассказала об этом в ходе пленарного заседания первого Международного антифашистского конгресса. Данная встреча состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2022».
Ранее КНДР обвинила США в «биологическом терроризме» на Украине. Там уверены, что американские ученые проводят многочисленные эксперименты с патогенами. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии существуют американские биологические лаборатории. Минобороны РФ сообщало, что найдены свидетельства участия США в создании коронавируса, передает
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