Депутат Яровая: США продолжают проекты Третьего Рейха

Яровая обвинила США в продолжении деятельности нацисткой Германии Фото: Илья Московец © URA.RU

В США по всему миру находятся сотни военно-биологических лабораторий, чья деятельность является продолжением «чудовищных проектов фашистской Германии и милитаристской Японии». Об этом заявила вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая.

«Военно-биологический проект Пентагона, создание сотен секретных военных биолабораторий по всему миру, вне всякого сомнения, — замаскированное продолжение чудовищных проектов фашистской Германии, японских отрядов 731 и 100, только уже в глобальном масштабе», — приводит слова вице-спикера Госдумы РИА «Новости». Яровая рассказала об этом в ходе пленарного заседания первого Международного антифашистского конгресса. Данная встреча состоялась в рамках военно-технического форума «Армия-2022».