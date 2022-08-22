Минтранс показал с воздуха ключевую дорожную стройку Перми. Видео

22 августа 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Сейчас идет этап строительства участка дороги от улицы Вишерской до улицы Папанинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минтранс Пермского края показал, как проходит одна из самых масштабных строек в столице региона — реконструкция улицы Строителей. Видео со съемками дороги с квадрокоптера опубликовано в telegram-канале ведомства. «В настоящее время в Прикамье одновременно идут работы по ремонту и строительству сразу на нескольких ключевых объектах. Сегодня хотим напомнить про один из них, а именно — про второй этап улицы Строителей. Работы ведутся от улицы Вишерской до улицы Папанинцев», — сообщает министерство. Длина строящегося участка — 1,2 км. Сначала подрядчик должен построить путепровод через железнодорожные пути в районе улицы Вишерской. После этого строители могут приступить к созданию самой дороги. Реконструкция улицы Строителей — один из самых масштабных и ключевых строительных проектов Перми. Строительство семикилометровой магистрали началось еще в 2019 году. Общая стоимость уже превысила 10,5 млрд рублей, часть этой суммы пермским властям выделили в Москве. Работы должны завершиться в 2023 году.

Минтранс Пермского края показал, как проходит одна из самых масштабных строек в столице региона — реконструкция улицы Строителей. Видео со съемками дороги с квадрокоптера опубликовано в telegram-канале ведомства. «В настоящее время в Прикамье одновременно идут работы по ремонту и строительству сразу на нескольких ключевых объектах. Сегодня хотим напомнить про один из них, а именно — про второй этап улицы Строителей. Работы ведутся от улицы Вишерской до улицы Папанинцев», — сообщает министерство. Длина строящегося участка — 1,2 км. Сначала подрядчик должен построить путепровод через железнодорожные пути в районе улицы Вишерской. После этого строители могут приступить к созданию самой дороги. Реконструкция улицы Строителей — один из самых масштабных и ключевых строительных проектов Перми. Строительство семикилометровой магистрали началось еще в 2019 году. Общая стоимость уже превысила 10,5 млрд рублей, часть этой суммы пермским властям выделили в Москве. Работы должны завершиться в 2023 году.