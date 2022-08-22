Восемь топ-чиновников вынудили рисковать ради избрания Куйвашева

Главы районов Екатеринбурга (всего их восемь) оказались в неудобном положении. По данным URA.RU, чиновники вынуждены лично встречаться с коллективами предприятий, убеждая их поддержать губернатора Евгения Куйвашева на выборах 11 сентября. Это якобы стало результатом невыполнения договоренностей региональным департаментом внутренней политики (ДВП).
«Мэрии и главам районов сначала сказали срочно сформировать списки предприятий, куда надо было бы пойти, назначить даты встреч [с работниками]. Со своей стороны департамент обещал предоставить лекторов, которые общались бы с людьми, объясняли, почему нужно проголосовать именно за Куйвашева. В итоге все списки были направлены, но в последний момент департамент заявил, что никаких агитаторов не будет. И главы сейчас сами обходят коллективы», — поделился близкий к ДВП источник. Начальник департамента Антон Третьяков в разговоре с корреспондентом URA.RU попросил отправить официальный запрос. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
По словам источника, выполнение указанной задачи создает серьезный риск для префектов: по закону, чиновники не могут открыто агитировать за кого-либо. «Кто грамотный, делает это осторожно — рассказывая лишь об успехах руководства региона и города, без фамилий. А то еще кто-нибудь снимет в зале на видео…» — говорит инсайдер. Предполагается, что в ближайшее время целую серию таких же встреч проведет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Ранее URA.RU писало, что областные власти отказали мэрии Екатеринбурга в финансировании предвыборной кампании Куйвашева на территории города. Горадминистрация, по слухам, до сих пор ведет краудфандинг, параллельно реализовывая собственный электоральный проект.
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Главы районов Екатеринбурга (всего их восемь) оказались в неудобном положении. По данным URA.RU, чиновники вынуждены лично встречаться с коллективами предприятий, убеждая их поддержать губернатора Евгения Куйвашева на выборах 11 сентября. Это якобы стало результатом невыполнения договоренностей региональным департаментом внутренней политики (ДВП). «Мэрии и главам районов сначала сказали срочно сформировать списки предприятий, куда надо было бы пойти, назначить даты встреч [с работниками]. Со своей стороны департамент обещал предоставить лекторов, которые общались бы с людьми, объясняли, почему нужно проголосовать именно за Куйвашева. В итоге все списки были направлены, но в последний момент департамент заявил, что никаких агитаторов не будет. И главы сейчас сами обходят коллективы», — поделился близкий к ДВП источник. Начальник департамента Антон Третьяков в разговоре с корреспондентом URA.RU попросил отправить официальный запрос. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. По словам источника, выполнение указанной задачи создает серьезный риск для префектов: по закону, чиновники не могут открыто агитировать за кого-либо. «Кто грамотный, делает это осторожно — рассказывая лишь об успехах руководства региона и города, без фамилий. А то еще кто-нибудь снимет в зале на видео…» — говорит инсайдер. Предполагается, что в ближайшее время целую серию таких же встреч проведет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее URA.RU писало, что областные власти отказали мэрии Екатеринбурга в финансировании предвыборной кампании Куйвашева на территории города. Горадминистрация, по слухам, до сих пор ведет краудфандинг, параллельно реализовывая собственный электоральный проект.