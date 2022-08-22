Канада внесла челябинского губернатора в санкционный список

23 августа 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер второй раз попал под западные санкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России, в число которых попал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом стало известно из выступления премьер-министра Канады Джастин Трюдо, которое транслировалось на канале «Крымская платформа» на YouTube. Ранее Текслер попал в санкционный список Великобритании. Комментируя этот факт, губернатор заявил, что его гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской, чем санкционные списки. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. С помощью санкций планируют нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят и только тем странам, которые их вводят.

Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России, в число которых попал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом стало известно из выступления премьер-министра Канады Джастин Трюдо, которое транслировалось на канале «Крымская платформа» на YouTube. Ранее Текслер попал в санкционный список Великобритании. Комментируя этот факт, губернатор заявил, что его гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской, чем санкционные списки. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. С помощью санкций планируют нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят и только тем странам, которые их вводят.