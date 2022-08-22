22 августа 2022

Канада внесла челябинского губернатора в санкционный список

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер второй раз попал под западные санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России, в число которых попал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом стало известно из выступления премьер-министра Канады Джастин Трюдо, которое транслировалось на канале «Крымская платформа» на YouTube.

Ранее Текслер попал в санкционный список Великобритании. Комментируя этот факт, губернатор заявил, что его гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской, чем санкционные списки.

Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. С помощью санкций планируют нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят и только тем странам, которые их вводят.

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Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России, в число которых попал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом стало известно из выступления премьер-министра Канады Джастин Трюдо, которое транслировалось на канале «Крымская платформа» на YouTube. Ранее Текслер попал в санкционный список Великобритании. Комментируя этот факт, губернатор заявил, что его гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской, чем санкционные списки. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. С помощью санкций планируют нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят и только тем странам, которые их вводят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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