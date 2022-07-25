Челябинский губернатор высказался о попадании под санкции

26 июля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил, что область и дальше будет помогать ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал включение своей персоны в санкционный список Великобритании. В социальных сетях глава региона сообщил, что его больше волнуют проблемы региона. «Меня гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской области Российской Федерации, которые меня выбирали, чем какие-то санкционные списки. И еще. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Текслера включили в санкционный список 26 июля. Совместно с губернатором в список попали его коллеги из других регионов. Ближайшая причина включения Текслера в санкционный список — его помощь Донбассу. Глава региона подписал соглашение о помощи республикам. Также область взяла шефство над несколькими городами Донецкой народной республики и помогает их восстанавливать. Усиление санкционного давления со стороны Запада связано с проведением спецоперации РФ на Украине. Таким образом страны Евросоюза и США хотят сломать российскую экономику. Президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов россиян. В правительстве также отметили, что ни одна страна в мире не смогла бы справиться с таким давлением.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал включение своей персоны в санкционный список Великобритании. В социальных сетях глава региона сообщил, что его больше волнуют проблемы региона. «Меня гораздо больше занимают дела и реальные проблемы жителей Челябинской области Российской Федерации, которые меня выбирали, чем какие-то санкционные списки. И еще. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Текслера включили в санкционный список 26 июля. Совместно с губернатором в список попали его коллеги из других регионов. Ближайшая причина включения Текслера в санкционный список — его помощь Донбассу. Глава региона подписал соглашение о помощи республикам. Также область взяла шефство над несколькими городами Донецкой народной республики и помогает их восстанавливать. Усиление санкционного давления со стороны Запада связано с проведением спецоперации РФ на Украине. Таким образом страны Евросоюза и США хотят сломать российскую экономику. Президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов россиян. В правительстве также отметили, что ни одна страна в мире не смогла бы справиться с таким давлением.