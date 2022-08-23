23 августа 2022

В Челябинской области резко выросло число заболевших COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям области советуют соблюдать меры профилактики и предупреждения болезни Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксирован резкий рост числа заболевших COVID-19. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, по данным на 24 августа коронавирусом заболело 396 жителей, что на 23 больше, чем сутками ранее.

«Зафиксировано 396 новых подтверждений COVID-19 ко вчерашнему дню. Из них 12 школьников. Умер один человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

Там отметили, что выздоровевших за сутки почти в четыре раза меньше, всего 105 человек. За все время пандемии от вируса вылечилось 331 529 пациентов. В то время как заразилось 344 894 жителей.

Всплеск заболевания ковидом специалисты связывают с мутацией вируса. Каждая новая мутация, по версии иммунологов, становится тяжелей предыдущей. Из-за этого специалисты предвещают резкую вспышку заболеваний осенью.

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В Челябинской области зафиксирован резкий рост числа заболевших COVID-19. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, по данным на 24 августа коронавирусом заболело 396 жителей, что на 23 больше, чем сутками ранее. «Зафиксировано 396 новых подтверждений COVID-19 ко вчерашнему дню. Из них 12 школьников. Умер один человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Там отметили, что выздоровевших за сутки почти в четыре раза меньше, всего 105 человек. За все время пандемии от вируса вылечилось 331 529 пациентов. В то время как заразилось 344 894 жителей. Всплеск заболевания ковидом специалисты связывают с мутацией вируса. Каждая новая мутация, по версии иммунологов, становится тяжелей предыдущей. Из-за этого специалисты предвещают резкую вспышку заболеваний осенью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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