В Челябинской области резко выросло число заболевших COVID-19

Жителям области советуют соблюдать меры профилактики и предупреждения болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксирован резкий рост числа заболевших COVID-19. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, по данным на 24 августа коронавирусом заболело 396 жителей, что на 23 больше, чем сутками ранее.

«Зафиксировано 396 новых подтверждений COVID-19 ко вчерашнему дню. Из них 12 школьников. Умер один человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

Там отметили, что выздоровевших за сутки почти в четыре раза меньше, всего 105 человек. За все время пандемии от вируса вылечилось 331 529 пациентов. В то время как заразилось 344 894 жителей.

Всплеск заболевания ковидом специалисты связывают с мутацией вируса. Каждая новая мутация, по версии иммунологов, становится тяжелей предыдущей. Из-за этого специалисты предвещают резкую вспышку заболеваний осенью.