Свердловский завод изготовил кран зарубежного качества

Свердловский завод создал кран, который не уступает зарубежным аналогам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завод прокатных валков в Кушве (Свердловская область) изготовил мостовой кран грузоподъемностью 60 тонн, который по качеству не уступает зарубежным аналогам. Об этом рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

«Сегодня мы имели возможность убедиться, что мостовые краны, которые изготавливаются на территории Уральского федерального округа, не уступают по качеству иностранным аналогам. Его производитель, „Уралкран“, выполнил все взятые на себя обязательства по качеству и по срокам ввода. Пуск прошел успешно», — передает слова Пересторонина «Областная газета».

Мостовой кран повысит эффективность линии производства особо крупных чугунных валков, которая не имеет аналогов в России. Первую партию 60-тонных свердловских кранов отправили на завод под Санкт-Петербургом и на металлургический завод в Нижегородскую область, кроме этого, до конца 2022 года кушвинскую продукцию получит Магнитогорский металлургический комбинат.

Ранее URA.RU сообщало, что «Сухоложский крановый завод» в Свердловской области наполовину заместил импорт комплектующих из стран Запада. Этих поставщиков заменили отечественные и китайские производители.