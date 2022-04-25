Свердловский завод нашел замену западным поставщикам

«Сухоложский крановый завод» поменял европейских поставщиков на Россию и Китай Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Сухоложский крановый завод» в Свердловской области наполовину заместил импорт комплектующих из стран Запада. Этих поставщиков заменили отечественные и китайские производители. Об этом URA.RU рассказал директор предприятия Сергей Бояркин.

«Мы отказались от итальянских редукторов, немецких электромоторов, датских частотных преобразователей, немецкого низковольтного оборудования. Если взять за 100% все европейские комплектующие, заменили пока 50%. В них примерно 20% — Россия и 30% — Китай», — сказал руководитель завода.

По его словам, качество отечественных и китайских комплектующих не ниже, но стоимость оказалась даже выше. В случае с Китаем сами товары дешевле, но логистика стала в три раза дороже, поскольку из-за пандемии товары везут через три страны. В результате сам сухоложский завод планирует на 15-30% поднять цены на свою продукцию.

«Сухоложский крановый завод» выпускает подьемно-транспортное оборудование. 80% продукции — это мостовые и козловые краны большой грузоподъемности. Предприятие входит в группу компаний «Уралкран», которая также владеет одноименным предприятием в Челябинске и крановым заводом Verta в Сосновском районе (Челябинская область).