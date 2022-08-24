В Тобольске третий день ищут пропавшую женщину. Фото

25 августа 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Женщина не выходит на связь с родственниками Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) ищут Элеонору Мохнаткину, которая пропала 22 августа. Об этом сообщают знакомые женщины в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти, пожалуйста! Пропала женщина Мохнаткина Элеонора Александровна, 03.02.1980 года рождения. Дома все переживают, на связь не выходит с 22.08.22», — говорится в сообщении. Во что была одета пропавшая, неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается. Ранее агентство URA.RU писало о мужчине, также пропавшем в Тобольске. 36-летний тоболяк нуждается в медицинской помощи. О местонахождении женщины ничего не известно Светлана Петрова, соцсеть «ВКонтакте»

В Тобольске (Тюменская область) ищут Элеонору Мохнаткину, которая пропала 22 августа. Об этом сообщают знакомые женщины в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти, пожалуйста! Пропала женщина Мохнаткина Элеонора Александровна, 03.02.1980 года рождения. Дома все переживают, на связь не выходит с 22.08.22», — говорится в сообщении. Во что была одета пропавшая, неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается. Ранее агентство URA.RU писало о мужчине, также пропавшем в Тобольске. 36-летний тоболяк нуждается в медицинской помощи.