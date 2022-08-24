24 августа 2022

В Тобольске третий день ищут пропавшую женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, visit tobolsk
Женщина не выходит на связь с родственниками Фото:

В Тобольске (Тюменская область) ищут Элеонору Мохнаткину, которая пропала 22 августа. Об этом сообщают знакомые женщины в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти, пожалуйста! Пропала женщина Мохнаткина Элеонора Александровна, 03.02.1980 года рождения. Дома все переживают, на связь не выходит с 22.08.22», — говорится в сообщении.

Во что была одета пропавшая, неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается.

Ранее агентство URA.RU писало о мужчине, также пропавшем в Тобольске. 36-летний тоболяк нуждается в медицинской помощи.

О местонахождении женщины ничего не известно

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В Тобольске (Тюменская область) ищут Элеонору Мохнаткину, которая пропала 22 августа. Об этом сообщают знакомые женщины в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти, пожалуйста! Пропала женщина Мохнаткина Элеонора Александровна, 03.02.1980 года рождения. Дома все переживают, на связь не выходит с 22.08.22», — говорится в сообщении. Во что была одета пропавшая, неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается. Ранее агентство URA.RU писало о мужчине, также пропавшем в Тобольске. 36-летний тоболяк нуждается в медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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