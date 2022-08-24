В Тобольске (Тюменская область) ищут Элеонору Мохнаткину, которая пропала 22 августа. Об этом сообщают знакомые женщины в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите найти, пожалуйста! Пропала женщина Мохнаткина Элеонора Александровна, 03.02.1980 года рождения. Дома все переживают, на связь не выходит с 22.08.22», — говорится в сообщении.
Во что была одета пропавшая, неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается.
Ранее агентство URA.RU писало о мужчине, также пропавшем в Тобольске. 36-летний тоболяк нуждается в медицинской помощи.
О местонахождении женщины ничего не известно
Светлана Петрова, соцсеть «ВКонтакте»
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В Тобольске (Тюменская область) ищут Элеонору Мохнаткину, которая пропала 22 августа. Об этом сообщают знакомые женщины в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти, пожалуйста! Пропала женщина Мохнаткина Элеонора Александровна, 03.02.1980 года рождения. Дома все переживают, на связь не выходит с 22.08.22», — говорится в сообщении. Во что была одета пропавшая, неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию по телефону 112. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается. Ранее агентство URA.RU писало о мужчине, также пропавшем в Тобольске. 36-летний тоболяк нуждается в медицинской помощи.