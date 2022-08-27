Копейску исполнилось 115 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая система запуска салютов была испытана в Копейске (Челябинская область) во время празднования Дня города в субботу. Фейерверк впечатлил горожан, о чем они написали в социальных сетях.

«Впервые в городе испытана новая система запуска, с новыми батареями залпов. Сюрпризы для копейчан от администрации города радуют жителей на протяжении юбилейного дня. Салют в этом году устроили знатный, на все небо», — сообщает администрация муниципалитета на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Большинство жителей города в социальных сетях написали, что это был «самый шикарный салют» за последние годы. Часть горожан посчитала, что мэрия могла организовать фейерверк «получше».

Копейску в 2022 году исполнилось 115 лет. Для горожан в честь праздника выступили Хабиб, и группа «Мираж» с вокалисткой Маргаритой Суханкиной. В центре города прошло экстрим-шоу мотоциклистов, парад колясок, чемпионат по кроссовому бегу.