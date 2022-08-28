Пациенты свердловской больницы пожаловались на перебои с питанием

В Кировградскую больницу возят еду с опозданием на несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пациенты Кировградской центральной городской больницы (Свердловская область) пожаловались на перебои с питанием. В медучреждении закрыли пищеблок, а еду пациентам теперь возят из Нижнего Тагила. Расстояние между городами — 66 километров, поэтому пациенты получают питание с большим опозданием. Об этом URA.RU рассказала жительница Кировграда, пожелавшая остаться анонимом.

«Кировградская ЦГБ часто получает штрафы от Роспотребнадзора из-за удручающего состояния пищеблока. Из-за этого было принято решение закрыть его с 1 августа. Еду теперь возят из Нижнего Тагила. И, к сожалению, почти всегда с опозданием. Иногда опоздание составляет по два-три часа», — возмущается женщина.

По словам свердловчанки, в бюджет больницы не заложен ремонт пищеблока. «Больнице не хватает финансирования, чтобы сделать в пищеблоке ремонт. Также нет денег, чтобы закупить новое оборудование для приготовления еды. А получать постоянно штрафы, которые все равно приходится выплачивать, невыгодно. Поэтому пищеблок и закрыли. Заработает ли он снова, пока неясно», — отметила она.

Редакция агентства обратилась за комментарием к главврачу Кировградской центральной городской больнице Ларисе Борисенко. На звонок корреспондента она не ответила. Запрос был также направлен в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в окружном военном клиническом госпитале №354 (ОВКЧ 354), где проходят лечение ветераны Великой Отечественной войны, возникли проблемы с питанием пациентов из-за того, что в медучреждении закрыли пищеблок.