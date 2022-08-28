28 августа 2022

Пациенты свердловской больницы пожаловались на перебои с питанием

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, столовая, больница, еда, обед, питание
В Кировградскую больницу возят еду с опозданием на несколько часов Фото:

Пациенты Кировградской центральной городской больницы (Свердловская область) пожаловались на перебои с питанием. В медучреждении закрыли пищеблок, а еду пациентам теперь возят из Нижнего Тагила. Расстояние между городами — 66 километров, поэтому пациенты получают питание с большим опозданием. Об этом URA.RU рассказала жительница Кировграда, пожелавшая остаться анонимом.

«Кировградская ЦГБ часто получает штрафы от Роспотребнадзора из-за удручающего состояния пищеблока. Из-за этого было принято решение закрыть его с 1 августа. Еду теперь возят из Нижнего Тагила. И, к сожалению, почти всегда с опозданием. Иногда опоздание составляет по два-три часа», — возмущается женщина.

По словам свердловчанки, в бюджет больницы не заложен ремонт пищеблока. «Больнице не хватает финансирования, чтобы сделать в пищеблоке ремонт. Также нет денег, чтобы закупить новое оборудование для приготовления еды. А получать постоянно штрафы, которые все равно приходится выплачивать, невыгодно. Поэтому пищеблок и закрыли. Заработает ли он снова, пока неясно», — отметила она.

Редакция агентства обратилась за комментарием к главврачу Кировградской центральной городской больнице Ларисе Борисенко. На звонок корреспондента она не ответила. Запрос был также направлен в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в окружном военном клиническом госпитале №354 (ОВКЧ 354), где проходят лечение ветераны Великой Отечественной войны, возникли проблемы с питанием пациентов из-за того, что в медучреждении закрыли пищеблок.

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Пациенты Кировградской центральной городской больницы (Свердловская область) пожаловались на перебои с питанием. В медучреждении закрыли пищеблок, а еду пациентам теперь возят из Нижнего Тагила. Расстояние между городами — 66 километров, поэтому пациенты получают питание с большим опозданием. Об этом URA.RU рассказала жительница Кировграда, пожелавшая остаться анонимом. «Кировградская ЦГБ часто получает штрафы от Роспотребнадзора из-за удручающего состояния пищеблока. Из-за этого было принято решение закрыть его с 1 августа. Еду теперь возят из Нижнего Тагила. И, к сожалению, почти всегда с опозданием. Иногда опоздание составляет по два-три часа», — возмущается женщина. По словам свердловчанки, в бюджет больницы не заложен ремонт пищеблока. «Больнице не хватает финансирования, чтобы сделать в пищеблоке ремонт. Также нет денег, чтобы закупить новое оборудование для приготовления еды. А получать постоянно штрафы, которые все равно приходится выплачивать, невыгодно. Поэтому пищеблок и закрыли. Заработает ли он снова, пока неясно», — отметила она. Редакция агентства обратилась за комментарием к главврачу Кировградской центральной городской больнице Ларисе Борисенко. На звонок корреспондента она не ответила. Запрос был также направлен в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в окружном военном клиническом госпитале №354 (ОВКЧ 354), где проходят лечение ветераны Великой Отечественной войны, возникли проблемы с питанием пациентов из-за того, что в медучреждении закрыли пищеблок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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