Челябинск попал в топ регионов с самыми высокими тратами на детей

Основная статья расходов — детский отдых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск попал в число регионов с самыми высокими расходами на содержание детей. Ежемесячно челябинцы тратят на одного ребенка в среднем 14,5 тысяч рублей.

«Как показало исследование, в среднем российские семьи, имеющие детей до 18 лет, тратят в месяц на одного ребенка 11,7 тыс. рублей. Самые высокие ежемесячные расходы на ребенка отмечены в Тюмени (20,3 тыс. рублей), Москве (15,8 тыс. рублей), Хабаровске (15, 7 тыс. рублей), Липецке (15,2 тыс. рублей) и Челябинске (14,5 тыс. рублей)», — пишут «Известия» со ссылкой на аналитический материал «Ингосстраха» и финансового университета при правительстве РФ.

Порядка 31,4% расходов на детей занимают траты на отдых, от которого родители не готовы отказаться. Еще 18,6% расходов идет на лечение и оздоровление. Существенной статьей расходов остается дополнительное образование, в частности, на музыкальную школу уходит 16,7% средств, на языковые курсы — 15,3%. Около 3,3% родителей задумываются о страховании детей от несчастного случая, еще 9,8% — о полисе ДМС.