Безопасность на станции усилена после предотвращения теракта Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Запорожья усилили безопасность Энергодара и Запорожской атомной электростанции после задержания группы диверсантов, готовивших теракт на энергообъекте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Усилена безопасность в городе Энергодаре и на самой станции», — сообщили в пресс-службе.

Теракт на Запорожской атомной электростанции был предотвращен сегодня, 31 августа. Силовиками была задержана группа готовивших его диверсантов.