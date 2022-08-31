Власти Запорожья усилили безопасность Энергодара

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Безопасность на станции усилена после предотвращения теракта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Запорожья усилили безопасность Энергодара и Запорожской атомной электростанции после задержания группы диверсантов, готовивших теракт на энергообъекте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Усилена безопасность в городе Энергодаре и на самой станции», — сообщили в пресс-службе.

Теракт на Запорожской атомной электростанции был предотвращен сегодня, 31 августа. Силовиками была задержана группа готовивших его диверсантов.

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Власти Запорожья усилили безопасность Энергодара и Запорожской атомной электростанции после задержания группы диверсантов, готовивших теракт на энергообъекте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации региона. «В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Усилена безопасность в городе Энергодаре и на самой станции», — сообщили в пресс-службе. Теракт на Запорожской атомной электростанции был предотвращен сегодня, 31 августа. Силовиками была задержана группа готовивших его диверсантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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