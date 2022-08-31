Безопасность на станции усилена после предотвращения теракта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Запорожья усилили безопасность Энергодара и Запорожской атомной электростанции после задержания группы диверсантов, готовивших теракт на энергообъекте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Усилена безопасность в городе Энергодаре и на самой станции», — сообщили в пресс-службе.
Теракт на Запорожской атомной электростанции был предотвращен сегодня, 31 августа. Силовиками была задержана группа готовивших его диверсантов.
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