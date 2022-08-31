В Челябинской области вырос спрос на готовый турбизнес

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , отель, гостиница, коттедж, солнечная долина
По спросу на туристические объекты регион обогнал только Алтай Фото:

Спрос на покупку готовых туристических объектов в Челябинской области с начала года вырос в 3,1 раза. По этому показателю регион занял второй место среди субъектов РФ, уступив только Алтаю.

«На первом месте по активности на этом рынке оказалась республика Алтай. Спрос на готовый бизнес в туристической отрасли здесь вырос в 3,4 раза. На втором месте Челябинская область — интерес бизнеса к покупке объектов увеличился в 3,1 раза», — пишет «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу «Авито».

По мнению экспертов, внутренний туризм стал популярен, поскольку заграничные поездки для населения стали малодоступны. При этом власти вводят меры стимулирования рынка как на федеральном, так и на региональном уровнях. В дальнейшем спрос на качественные гостиничные объекты внутри страны будет только расти, считают игроки рынка.

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Спрос на покупку готовых туристических объектов в Челябинской области с начала года вырос в 3,1 раза. По этому показателю регион занял второй место среди субъектов РФ, уступив только Алтаю. «На первом месте по активности на этом рынке оказалась республика Алтай. Спрос на готовый бизнес в туристической отрасли здесь вырос в 3,4 раза. На втором месте Челябинская область — интерес бизнеса к покупке объектов увеличился в 3,1 раза», — пишет «РБК Уфа» со ссылкой на пресс-службу «Авито». По мнению экспертов, внутренний туризм стал популярен, поскольку заграничные поездки для населения стали малодоступны. При этом власти вводят меры стимулирования рынка как на федеральном, так и на региональном уровнях. В дальнейшем спрос на качественные гостиничные объекты внутри страны будет только расти, считают игроки рынка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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