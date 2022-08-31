В Свердловской области две машины вылетели на тротуар. Фото, видео

01 сентября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

В ГИБДД обещали прокомментировать информацию позднее Фото: Илья Московец © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «[Произошло] ДТП на углу улиц Пушкина и Софьи Перовской», — сообщил очевидец в группе «Признания Алапаевск» в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фото и видео инцидента. На кадрах видно, как две машины после столкновения вылетели на тротуар. На место происшествия приехала скорая помощь. По сообщениям пользователей социальных сетей, могли пострадать пешеходы. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там подтвердили информацию и уточнили, что авария произошла около 22:00 у дома на улице Пушкина, 50. По версии силовиков, водитель Chery пролетел на красный сигнал светофора и врезался в другую машину на перекрестке. «Оба автомобиля выехали за пределы проезжей части, автомобиль Chery совершил наезд на жилой дом. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. Фото: «Признания Алапаевск», «ВКонтакте» Фото: «Признания Алапаевск», «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Обновлено 1 сентября 11.33 (09:33 мск): внесены изменения в четвертый абзац.

В Алапаевске (Свердловская область) два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «[Произошло] ДТП на углу улиц Пушкина и Софьи Перовской», — сообщил очевидец в группе «Признания Алапаевск» в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фото и видео инцидента. На кадрах видно, как две машины после столкновения вылетели на тротуар. На место происшествия приехала скорая помощь. По сообщениям пользователей социальных сетей, могли пострадать пешеходы. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там подтвердили информацию и уточнили, что авария произошла около 22:00 у дома на улице Пушкина, 50. По версии силовиков, водитель Chery пролетел на красный сигнал светофора и врезался в другую машину на перекрестке. «Оба автомобиля выехали за пределы проезжей части, автомобиль Chery совершил наезд на жилой дом. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. Обновлено 1 сентября 11.33 (09:33 мск): внесены изменения в четвертый абзац.