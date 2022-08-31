31 августа 2022

В Свердловской области две машины вылетели на тротуар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД обещали прокомментировать информацию позднее Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«[Произошло] ДТП на углу улиц Пушкина и Софьи Перовской», — сообщил очевидец в группе «Признания Алапаевск» в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фото и видео инцидента. На кадрах видно, как две машины после столкновения вылетели на тротуар.

На место происшествия приехала скорая помощь. По сообщениям пользователей социальных сетей, могли пострадать пешеходы.

URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там подтвердили информацию и уточнили, что авария произошла около 22:00 у дома на улице Пушкина, 50. По версии силовиков, водитель Chery пролетел на красный сигнал светофора и врезался в другую машину на перекрестке. «Оба автомобиля выехали за пределы проезжей части, автомобиль Chery совершил наезд на жилой дом. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

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Обновлено 1 сентября 11.33 (09:33 мск): внесены изменения в четвертый абзац.

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В Алапаевске (Свердловская область) два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «[Произошло] ДТП на углу улиц Пушкина и Софьи Перовской», — сообщил очевидец в группе «Признания Алапаевск» в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фото и видео инцидента. На кадрах видно, как две машины после столкновения вылетели на тротуар. На место происшествия приехала скорая помощь. По сообщениям пользователей социальных сетей, могли пострадать пешеходы. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там подтвердили информацию и уточнили, что авария произошла около 22:00 у дома на улице Пушкина, 50. По версии силовиков, водитель Chery пролетел на красный сигнал светофора и врезался в другую машину на перекрестке. «Оба автомобиля выехали за пределы проезжей части, автомобиль Chery совершил наезд на жилой дом. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. Обновлено 1 сентября 11.33 (09:33 мск): внесены изменения в четвертый абзац.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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