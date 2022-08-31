Челябинцы начали скупать мини-коттеджи

Юрист Пономарев: жители Челябинска начали скупать мини-дома по типу квартир

01 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

За год спрос на мини-дома увеличился на 27% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на рынке недвижимости сформировался новый тренд, жители начали активно скупать мини-коттеджи, площадью до 90 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал риелтор и юрист по недвижимости Андрей Пономарев. «Спрос на мини-дома по сравнению с прошлым годом увеличился на 27%. Если говорить о Челябинске, то это дачные дома площадью 70-90 квадратных метров, зарегистрированные как жилые. Семьи стараются приобрести такую недвижимость в черте города и это выгодно с инвестиционной точки зрения», — сообщил URA.RU Пономарев. Риелтор Надежда Кушнова уточнила, на самом деле площадь вновь возводимых домов, предназначенных для постоянного проживания, все время уменьшается. В 90-е годы строили дома площадью от одной до полутора тысяч квадратных метров, в 2000-х площадь домов стала еще меньше — от 300 до 500 квадратных метров. Сейчас заказывают дома по 90 квадратных метров. По словам челябинских риелторов, сейчас тренд на покупку небольших частных домов в Челябинске обусловлен ростом цен на квартиры. С другой стороны, приобретение подобной недвижимости стимулируется развитием ипотечных программ на индивидуальное жилье.

В Челябинске на рынке недвижимости сформировался новый тренд, жители начали активно скупать мини-коттеджи, площадью до 90 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал риелтор и юрист по недвижимости Андрей Пономарев. «Спрос на мини-дома по сравнению с прошлым годом увеличился на 27%. Если говорить о Челябинске, то это дачные дома площадью 70-90 квадратных метров, зарегистрированные как жилые. Семьи стараются приобрести такую недвижимость в черте города и это выгодно с инвестиционной точки зрения», — сообщил URA.RU Пономарев. Риелтор Надежда Кушнова уточнила, на самом деле площадь вновь возводимых домов, предназначенных для постоянного проживания, все время уменьшается. В 90-е годы строили дома площадью от одной до полутора тысяч квадратных метров, в 2000-х площадь домов стала еще меньше — от 300 до 500 квадратных метров. Сейчас заказывают дома по 90 квадратных метров. По словам челябинских риелторов, сейчас тренд на покупку небольших частных домов в Челябинске обусловлен ростом цен на квартиры. С другой стороны, приобретение подобной недвижимости стимулируется развитием ипотечных программ на индивидуальное жилье.