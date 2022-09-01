Волонтеры и полиция ищут пропавшего 15-летнего школьника
Волонтеры поисково- спасательного отряда «Прорыв» совместно с полицией ищут пропавшего 15-летнего подростка. Информация об этом появилось в сообществе «ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, серо-голубые глаза, светлые волосы», — сообщают поисковики. На момент пропажи был одет в футболку темно-серого цвета, черные спортивные штаны и черная кофта, на ногах у юноши были белые кроссовки с красными вставками.
Подросток пропал днем 1 сентября. Если вы видели Михаила или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89623165542 или 83436947500.
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