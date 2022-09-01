В свердловском городе пропал 15-летний школьник. Фото

Волонтеры и полиция ищут пропавшего 15-летнего школьника

02 сентября 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Волонтеры и полиция ищут пропавшего 15-летнего школьника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры поисково- спасательного отряда «Прорыв» совместно с полицией ищут пропавшего 15-летнего подростка. Информация об этом появилось в сообществе «ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, серо-голубые глаза, светлые волосы», — сообщают поисковики. На момент пропажи был одет в футболку темно-серого цвета, черные спортивные штаны и черная кофта, на ногах у юноши были белые кроссовки с красными вставками. Подросток пропал днем 1 сентября. Если вы видели Михаила или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89623165542 или 83436947500. Фото: сообщество «ДПСО Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтеры поисково- спасательного отряда «Прорыв» совместно с полицией ищут пропавшего 15-летнего подростка. Информация об этом появилось в сообществе «ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, серо-голубые глаза, светлые волосы», — сообщают поисковики. На момент пропажи был одет в футболку темно-серого цвета, черные спортивные штаны и черная кофта, на ногах у юноши были белые кроссовки с красными вставками. Подросток пропал днем 1 сентября. Если вы видели Михаила или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 89623165542 или 83436947500.