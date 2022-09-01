01 сентября 2022

Челябинец получил пожизненный срок за двойное убийство на глазах у ребенка

Житель Челябинской области получил пожизненный срок за двойное убийство на глазах у ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало судебного процесса над экс-главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым, суд, тайбергенов байдавлет, Ленинский районный суд Магнитогорска
Приговор вынес областной суд Фото:

Челябинский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 44-летнего жителя Южноуральска, виновного в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего в присутствии маленького ребенка. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В июле 2021 года в городе Южноуральске в ходе совместного распития спиртного у обвиняемого возник конфликт мужчиной и двумя женщинами. В результате он при помощи топора и ножа совершил убийство мужчины в присутствии его малолетнего сына, затем таким же образом убил знакомую семьи и пытался убить мать ребенка, но она выжила», — рассказала Наталья Мамаева.

После этого мужчина украл телефон и планшет выжившей женщины и скрылся. Он был задержан по горячим следам. За убийство двух лиц с особой жестокостью, за покушение на убийство и за кражу подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.

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Челябинский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 44-летнего жителя Южноуральска, виновного в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего в присутствии маленького ребенка. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В июле 2021 года в городе Южноуральске в ходе совместного распития спиртного у обвиняемого возник конфликт мужчиной и двумя женщинами. В результате он при помощи топора и ножа совершил убийство мужчины в присутствии его малолетнего сына, затем таким же образом убил знакомую семьи и пытался убить мать ребенка, но она выжила», — рассказала Наталья Мамаева. После этого мужчина украл телефон и планшет выжившей женщины и скрылся. Он был задержан по горячим следам. За убийство двух лиц с особой жестокостью, за покушение на убийство и за кражу подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.
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