Челябинец получил пожизненный срок за двойное убийство на глазах у ребенка

Житель Челябинской области получил пожизненный срок за двойное убийство на глазах у ребенка

02 сентября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Приговор вынес областной суд Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 44-летнего жителя Южноуральска, виновного в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего в присутствии маленького ребенка. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В июле 2021 года в городе Южноуральске в ходе совместного распития спиртного у обвиняемого возник конфликт мужчиной и двумя женщинами. В результате он при помощи топора и ножа совершил убийство мужчины в присутствии его малолетнего сына, затем таким же образом убил знакомую семьи и пытался убить мать ребенка, но она выжила», — рассказала Наталья Мамаева. После этого мужчина украл телефон и планшет выжившей женщины и скрылся. Он был задержан по горячим следам. За убийство двух лиц с особой жестокостью, за покушение на убийство и за кражу подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.

Челябинский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 44-летнего жителя Южноуральска, виновного в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего в присутствии маленького ребенка. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В июле 2021 года в городе Южноуральске в ходе совместного распития спиртного у обвиняемого возник конфликт мужчиной и двумя женщинами. В результате он при помощи топора и ножа совершил убийство мужчины в присутствии его малолетнего сына, затем таким же образом убил знакомую семьи и пытался убить мать ребенка, но она выжила», — рассказала Наталья Мамаева. После этого мужчина украл телефон и планшет выжившей женщины и скрылся. Он был задержан по горячим следам. За убийство двух лиц с особой жестокостью, за покушение на убийство и за кражу подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.