Челябинец получил пожизненный срок за двойное убийство на глазах у ребенка

Челябинский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 44-летнего жителя Южноуральска, виновного в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего в присутствии маленького ребенка. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
«В июле 2021 года в городе Южноуральске в ходе совместного распития спиртного у обвиняемого возник конфликт мужчиной и двумя женщинами. В результате он при помощи топора и ножа совершил убийство мужчины в присутствии его малолетнего сына, затем таким же образом убил знакомую семьи и пытался убить мать ребенка, но она выжила», — рассказала Наталья Мамаева.
После этого мужчина украл телефон и планшет выжившей женщины и скрылся. Он был задержан по горячим следам. За убийство двух лиц с особой жестокостью, за покушение на убийство и за кражу подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.
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