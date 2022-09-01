Пропавший свердловчанин найден мертвым рядом с карьером

Тело мужчины было найдено в районе местного карьера
В Кушве (Свердловская область) рабочие горнодобывающего предприятия нашли тело местного жителя, который пропал 18 августа. Как рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, признаков криминальной смерти нет.
«Мужчину нашли в районе местного карьера. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет», — пояснил Горелых.
Ранее URA.RU писало, что девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась.
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