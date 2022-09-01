01 сентября 2022

Пропавший свердловчанин найден мертвым рядом с карьером

Пропавший свердловчанин найден мертвым в Кушве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богдановичский глиняный карьер. Свердловская область, село Байны, богданович, глиняный карьер, уральский марс
Тело мужчины было найдено в районе местного карьера Фото:

В Кушве (Свердловская область) рабочие горнодобывающего предприятия нашли тело местного жителя, который пропал 18 августа. Как рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, признаков криминальной смерти нет.

«Мужчину нашли в районе местного карьера. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет», — пояснил Горелых.

Ранее URA.RU писало, что девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Кушве (Свердловская область) рабочие горнодобывающего предприятия нашли тело местного жителя, который пропал 18 августа. Как рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, признаков криминальной смерти нет. «Мужчину нашли в районе местного карьера. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет», — пояснил Горелых. Ранее URA.RU писало, что девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...