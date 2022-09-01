Главный архитектор Сургута уходит в отставку

Главный архитектор Сургута Астраханцев уходит в отставку

Главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев переезжает в другой регион РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Астраханцев все-таки решил уехать из Сургута. После того, как он ушел с поста директора департамента строительства и архитектура мэрии, для него специально даже сделали ставку главного архитектора города. Но, тем не менее, в новом статусе чиновник проработал лишь несколько месяцев, сходит в отпуск и теперь решил покинуть сургутскую мэрию», — сообщил инсайдер.

В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута сообщили URA.RU, что Астраханцев переводом уходит на другое место работы. «Со 2 сентября заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута Владимир Астраханцев переводится в профильный институт регионального значения в другой субъект РФ, сохраняя профиль работы по архитектурному направлению. Глава города Сургута Андрей Филатов вручил Владимиру Ивановичу благодарственный адрес за вклад в развитие архитектурного облика города», — прокомментировали в мэрии Сургута. Временно исполнять обязанности главного архитектора города будет другой замдиректора департамента строительства мэрии Алексей Усов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута назначил нового заместителя, который будет курировать стройки. Им стал заместитель директора департамента по имущественным и земельным отношениям городской администрации — Виталий Шаров.