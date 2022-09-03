ФК «Урал» после первой победы в сезоне не смог обыграть «Динамо»

ФК "Урал" проиграл "Динамо" в восьмом туре МИР РПЛ

04 сентября 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

У «Урала» седьмое поражение в чемпионате (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футбольный клуб «Урал» не смог обыграть московское «Динамо» в рамках восьмого тура МИР РПЛ 22/23. Екатеринбургская команда, обыграв в предыдущем матче ФК «Сочи» в Кубке России, уступила москвичам со счетом 2:1. Уральцы бодро начали матч. Так на первой минуте Егорычев поразил сетку ворот «Динамо», правда гол не засчитали, потому что было зафиксировано положение «вне игры». После этого, на 37-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет. Но уже через семь минут капитан «шмелей» Эрик Бикфалви сравнял счет на табло. Во втором тайме команды не сбавили темп. И на 59-й минуте полузащитник Денис Макаров вывел «Динамо» вперед. На 80-й минуте главный тренер уральцев Виктор Гончаренко заработал желтую карточку и матч так и закончился со счетом — 2:1. «Урал» после матча с «Динамо» занимает последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице. В восьми матчах чемпионата команда проиграла семь раз и единожды сыграла вничью — в активе уральцев всего один набранный балл. За восемь туров «Урал» забил два мяча и пропустил — 17. Ранее свою долгожданную первую победу в текущем сезоне ФК «Урал» одержал в матче против ФК «Сочи». Уральцы обыграли оппонентов со счетом 2:0 в рамках Кубка России. В последнем матче чемпионата «Урал» играл с питерским «Зенитом», в котором проиграл со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Футбольный клуб «Урал» не смог обыграть московское «Динамо» в рамках восьмого тура МИР РПЛ 22/23. Екатеринбургская команда, обыграв в предыдущем матче ФК «Сочи» в Кубке России, уступила москвичам со счетом 2:1. Уральцы бодро начали матч. Так на первой минуте Егорычев поразил сетку ворот «Динамо», правда гол не засчитали, потому что было зафиксировано положение «вне игры». После этого, на 37-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет. Но уже через семь минут капитан «шмелей» Эрик Бикфалви сравнял счет на табло. Во втором тайме команды не сбавили темп. И на 59-й минуте полузащитник Денис Макаров вывел «Динамо» вперед. На 80-й минуте главный тренер уральцев Виктор Гончаренко заработал желтую карточку и матч так и закончился со счетом — 2:1. «Урал» после матча с «Динамо» занимает последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице. В восьми матчах чемпионата команда проиграла семь раз и единожды сыграла вничью — в активе уральцев всего один набранный балл. За восемь туров «Урал» забил два мяча и пропустил — 17. Ранее свою долгожданную первую победу в текущем сезоне ФК «Урал» одержал в матче против ФК «Сочи». Уральцы обыграли оппонентов со счетом 2:0 в рамках Кубка России. В последнем матче чемпионата «Урал» играл с питерским «Зенитом», в котором проиграл со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2.