Застройщик оправдался за мусор, который сыпет на участок екатеринбуржца

Застройщик "Астра-Девелопмент": мы пытаемся не допустить падение мусора на соседние участки

06 сентября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

В Цыганском поселке Екатеринбурга строят высотку, а мусор со стройки летит на частные участки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительный мусор действительно падает на участок екатеринбуржца Манвела Ибащяна, живущего по соседству со строящимся ЖК «Новый ВИЗ». Об этом URA.RU рассказал представитель застройщика «Астра-Девелопмент» Евгений Власов. По его словам, нарушения уже попытались устранить. «Некоторые доводы нашли свое подтверждение. В итоге были выполнены следующие действия: дополнительный монтаж защитно-улавливающих сеток, уборка территории, подрядчики, допустившие падение различного строительного мусора на участок Ибащяна, привлечены к договорной ответственности», — рассказал Власов. Всего в списке того, что представители компании сделали, чтобы обезопасить соседний участок — 10 пунктов. Власов также отмечает, что работу башенного крана, который пугал Ибащяна и его семью, будут прекращать при скорости ветра более восьми метров в секунду. «Это предотвратит раскручивание опалубочных карт при монтаже/демонтаже, падение капель бетона/раствора при его подъеме на рабочий горизонт и так далее. Сейчас работа башенного крана прекращается при скорости ветра 15 м/с и более», — добавляет собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что житель дома №98Б на улице Лоцманова Манвел Ибащян пожаловался на то, что его участок превратили в «пепельницу». Туда постоянно сыпется строительный мусор, проволоки, фанера, куски арматуры. Екатеринбуржец и его семья уже несколько месяцев живут в страхе за свою жизнь и не могут заниматься хозяйством. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительный мусор действительно падает на участок екатеринбуржца Манвела Ибащяна, живущего по соседству со строящимся ЖК «Новый ВИЗ». Об этом URA.RU рассказал представитель застройщика «Астра-Девелопмент» Евгений Власов. По его словам, нарушения уже попытались устранить. «Некоторые доводы нашли свое подтверждение. В итоге были выполнены следующие действия: дополнительный монтаж защитно-улавливающих сеток, уборка территории, подрядчики, допустившие падение различного строительного мусора на участок Ибащяна, привлечены к договорной ответственности», — рассказал Власов. Всего в списке того, что представители компании сделали, чтобы обезопасить соседний участок — 10 пунктов. Власов также отмечает, что работу башенного крана, который пугал Ибащяна и его семью, будут прекращать при скорости ветра более восьми метров в секунду. «Это предотвратит раскручивание опалубочных карт при монтаже/демонтаже, падение капель бетона/раствора при его подъеме на рабочий горизонт и так далее. Сейчас работа башенного крана прекращается при скорости ветра 15 м/с и более», — добавляет собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что житель дома №98Б на улице Лоцманова Манвел Ибащян пожаловался на то, что его участок превратили в «пепельницу». Туда постоянно сыпется строительный мусор, проволоки, фанера, куски арматуры. Екатеринбуржец и его семья уже несколько месяцев живут в страхе за свою жизнь и не могут заниматься хозяйством.