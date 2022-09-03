Прокуратура поддержала екатеринбуржца, чей участок засыпают строительным мусором. Видео

Прокуратура поддержала екатеринбуржца, чей участок засыпают строительным мусором

04 сентября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Из-за строительства нового ЖК рядом с Цыганским поселком один из жителей частного сектора уже несколько месяцев живет в невыносимых условиях Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Владелец частного дома на Лоцманова, 98Б в Цыганском поселке Екатеринбурга Манвел Ибащян написал заявление в полицию, с просьбой привлечь к ответственности компанию, строящую многоэтажку в 30 метрах от его участка. Екатеринбуржец жалуется, что уже несколько месяцев его засыпают строительным мусором. В полиции в возбуждении дела отказали, но прокуратура отменила это решение. Это следует из постановления надзорного ведомства, которое есть в распоряжении URA.RU. «По результатам доследственной проверки [полицией] вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратурой материал изучен, ранее вышеуказанное процессуальное решение признано незаконным и необоснованным, в связи с чем отменено. Материал с указаниями о выполнении конкретных проверочных мероприятий возвращен для проведения дополнительной проверки», — говорится в ответе прокуратуры. Застройщиком участка по соседству с Ибащяном является компания «Перспектива», которая входит в группу предприятий «Астра». По словам собеседника, прокуратуры также выносила компании представление об устранении нарушений, но с тех пор ситуация не поменялась. «На мой участок сыпется строительный мусор, арматура, монтажная пена, проволоки, окурки — как в пепельницу! На участке постоянно пыль, невозможно дышать. Я обращался и в региональный Госжилнадзор, они не нашли нарушения, при этом прокуратура выносит обратное заключение», — рассказывает Ибащян. URA.RU направило запрос в ГК «Астра» с просьбой предоставить свой комментарий по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец частного дома на Лоцманова, 98Б в Цыганском поселке Екатеринбурга Манвел Ибащян написал заявление в полицию, с просьбой привлечь к ответственности компанию, строящую многоэтажку в 30 метрах от его участка. Екатеринбуржец жалуется, что уже несколько месяцев его засыпают строительным мусором. В полиции в возбуждении дела отказали, но прокуратура отменила это решение. Это следует из постановления надзорного ведомства, которое есть в распоряжении URA.RU. «По результатам доследственной проверки [полицией] вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратурой материал изучен, ранее вышеуказанное процессуальное решение признано незаконным и необоснованным, в связи с чем отменено. Материал с указаниями о выполнении конкретных проверочных мероприятий возвращен для проведения дополнительной проверки», — говорится в ответе прокуратуры. Застройщиком участка по соседству с Ибащяном является компания «Перспектива», которая входит в группу предприятий «Астра». По словам собеседника, прокуратуры также выносила компании представление об устранении нарушений, но с тех пор ситуация не поменялась. «На мой участок сыпется строительный мусор, арматура, монтажная пена, проволоки, окурки — как в пепельницу! На участке постоянно пыль, невозможно дышать. Я обращался и в региональный Госжилнадзор, они не нашли нарушения, при этом прокуратура выносит обратное заключение», — рассказывает Ибащян. URA.RU направило запрос в ГК «Астра» с просьбой предоставить свой комментарий по ситуации. На момент публикации ответ не поступил.