В Челябинской области на главу села, застрелившего друга на охоте, возбудили уголовное дело

06 сентября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Расследование начал следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении главы Петропавловского сельского поселения Уйского района (Челябинская область) Алексея Егорова, который случайно застрелил друга на охоте, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. ст. 109 УК РФ). Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Егоров с погибшим были друзьями, охотились вместе, законно. В тот вечер охотились на кабана. Егоров находился в зарослях кустарника, выжидая зверя, а его товарищ на машине переехал чуть дальше и стоял на подножке автомобиля около открытой двери. Услышав шорох, Егоров выстрелил, в итоге задел дверь „Нивы“, прострелил ногу друга и поцарапал крыло», — рассказал источник. Оба были трезвыми. Как и сообщалось сразу, глава сам вызвал полицию и скорую помощь, оказал первую помощь потерпевшему, но тот скончался. Сама трагедия произошла в ночь на 4 сентября в лесу около поселка Петропавловка. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию там прокомментируют позднее.

В отношении главы Петропавловского сельского поселения Уйского района (Челябинская область) Алексея Егорова, который случайно застрелил друга на охоте, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. ст. 109 УК РФ). Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Егоров с погибшим были друзьями, охотились вместе, законно. В тот вечер охотились на кабана. Егоров находился в зарослях кустарника, выжидая зверя, а его товарищ на машине переехал чуть дальше и стоял на подножке автомобиля около открытой двери. Услышав шорох, Егоров выстрелил, в итоге задел дверь „Нивы“, прострелил ногу друга и поцарапал крыло», — рассказал источник. Оба были трезвыми. Как и сообщалось сразу, глава сам вызвал полицию и скорую помощь, оказал первую помощь потерпевшему, но тот скончался. Сама трагедия произошла в ночь на 4 сентября в лесу около поселка Петропавловка. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию там прокомментируют позднее.