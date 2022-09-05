05 сентября 2022

Крупный челябинский агрохолдинг банкротит сам себя

Агрохолдинг «Здоровая ферма» банкротит собственный актив
© Служба новостей «URA.RU»
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Здоровая ферма. Ишалино - Челябинск., здоровая ферма
«Здоровая ферма» банкротит собственную птицефабрику «Уралбройлер» Фото:

Челябинский агрохолдинг «Здоровая ферма», в состав которого входят птицефабрика и мясокомбинат, банкротит один из своих активов, компанию «Уралбройлер». Кредитор уже обратился с заявлением о признании актива несостоятельным в арбитражный суд, и установил размер требований.

«ООО «Здоровая Ферма Деликатесы» информирует о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уралбройлер», — говорится в предупреждении кредитора в сервисе СБИС. Согласно картотеке суда, заявление и требования были поданы 5 сентября.

URA.RU отправило запрос в «Здоровую ферму». Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. На момент публикации материала комментария так и не последовало.

В июле «Здоровая ферма» выиграла суд против своего бывшего владельца Игоря Копылова. В июне 2019 года он подал на предприятие иск о вексельной задолженности на общую сумму 413 млн рублей, однако Арбитражный суд в Челябинске встал на сторону агрохолдинга. Средства пойдут на развитие предприятий холдинга.

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Челябинский агрохолдинг «Здоровая ферма», в состав которого входят птицефабрика и мясокомбинат, банкротит один из своих активов, компанию «Уралбройлер». Кредитор уже обратился с заявлением о признании актива несостоятельным в арбитражный суд, и установил размер требований. «ООО «Здоровая Ферма Деликатесы» информирует о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уралбройлер», — говорится в предупреждении кредитора в сервисе СБИС. Согласно картотеке суда, заявление и требования были поданы 5 сентября. URA.RU отправило запрос в «Здоровую ферму». Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. На момент публикации материала комментария так и не последовало. В июле «Здоровая ферма» выиграла суд против своего бывшего владельца Игоря Копылова. В июне 2019 года он подал на предприятие иск о вексельной задолженности на общую сумму 413 млн рублей, однако Арбитражный суд в Челябинске встал на сторону агрохолдинга. Средства пойдут на развитие предприятий холдинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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