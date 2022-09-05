Крупный челябинский агрохолдинг банкротит сам себя

Челябинский агрохолдинг «Здоровая ферма», в состав которого входят птицефабрика и мясокомбинат, банкротит один из своих активов, компанию «Уралбройлер». Кредитор уже обратился с заявлением о признании актива несостоятельным в арбитражный суд, и установил размер требований.
«ООО «Здоровая Ферма Деликатесы» информирует о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Уралбройлер», — говорится в предупреждении кредитора в сервисе СБИС. Согласно картотеке суда, заявление и требования были поданы 5 сентября.
URA.RU отправило запрос в «Здоровую ферму». Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. На момент публикации материала комментария так и не последовало.
В июле «Здоровая ферма» выиграла суд против своего бывшего владельца Игоря Копылова. В июне 2019 года он подал на предприятие иск о вексельной задолженности на общую сумму 413 млн рублей, однако Арбитражный суд в Челябинске встал на сторону агрохолдинга. Средства пойдут на развитие предприятий холдинга.
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